برتری نوجوانان ایران برابر ازبکستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از روز سوم مرحله گروهی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا تیم های فوتبال نوجوانان ازبکستان و ایران برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با یک گل میزبان مسابقات را شکست داد.

در این دیدار که از گروه A این مسابقات و در ورزشگاه پاختاکور شهر تاشکند برگزار شد، مهرداد یگانه در دقیقه 27 گل برتری تیم فوتبال نوجوانان ایران را به ثمر رساند. ضمن اینکه در دقیقه 42 کمک داور مسابقه گل اکبرجان بحرالدینف کاپیتان ازبکستان را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

تیم های فوتبال نوجوانان ازبکستان و ایران در دیدارهای نخست خود در این مسابقات به ترتیب برابر تیم های سنگاپور و بحرین با نتایج 7 بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی دست یافته بودند.

مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 13 تا 28 مهرماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود که چهار تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2009 نیجریه را به دست می آورند.