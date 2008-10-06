به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدباقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر و به واسطه این قطعی حدود 25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد.



وی ادامه داد: از همان ساعات اولیه بروز این حادثه، تماس‌ها و رایزنی‌ها با مسئولان ذی ربط در کشور ترکیه از سوی کارشناسان شرکت زیرساخت آغاز شده است.



محمد باقر ظهوری فر اضافه کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده، محل قطعی فیبر نوری مشخص شده و با تلاش کارشناسان و مسوولان کشور ترکیه ارتباطات فوق در ساعت 9 و 45 دقیقه صبح امروز به وضعیت عادی بازگشت.



مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص آخرین وضعیت ظرفیت اینترنت بین الملل گفت: در حال حاضر حدود 49 لینک STM1 در شبکه راه‌اندازی شده است.



وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و با تلاش‌های صورت گرفته ارتباط فیبرنوری با تمامی کشورهای همسایه برقرار شده و آماده ارائه خدمات به تمامی شرکت‌های متقاضی هستیم.

