به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدباقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر و به واسطه این قطعی حدود 25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد.
وی ادامه داد: از همان ساعات اولیه بروز این حادثه، تماسها و رایزنیها با مسئولان ذی ربط در کشور ترکیه از سوی کارشناسان شرکت زیرساخت آغاز شده است.
محمد باقر ظهوری فر اضافه کرد: با پیگیریهای به عمل آمده، محل قطعی فیبر نوری مشخص شده و با تلاش کارشناسان و مسوولان کشور ترکیه ارتباطات فوق در ساعت 9 و 45 دقیقه صبح امروز به وضعیت عادی بازگشت.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص آخرین وضعیت ظرفیت اینترنت بین الملل گفت: در حال حاضر حدود 49 لینک STM1 در شبکه راهاندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و با تلاشهای صورت گرفته ارتباط فیبرنوری با تمامی کشورهای همسایه برقرار شده و آماده ارائه خدمات به تمامی شرکتهای متقاضی هستیم.
قطع مسیر فیبرنوری در خاک ترکیه
25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد
مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت: یکی از مسیرهای فیبرنوری از شب گذشته در خاک ترکیه قطع شد و به واسطه آن بخشی از ارتباطات بین الملل کشور دچار اختلال شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدباقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر و به واسطه این قطعی حدود 25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد.
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