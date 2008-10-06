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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

قطع مسیر فیبرنوری در خاک ترکیه

25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد

25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد

مدیرعامل شرکت زیرساخت گفت: یکی از مسیرهای فیبرنوری از شب گذشته در خاک ترکیه قطع شد و به واسطه آن بخشی از ارتباطات بین الملل کشور دچار اختلال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدباقر ظهوری فر اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر و به واسطه این قطعی حدود 25 درصد از ظرفیت اینترنت بین الملل کشور از شبکه خارج شد.

وی ادامه داد: از همان ساعات اولیه بروز این حادثه، تماس‌ها و رایزنی‌ها با مسئولان ذی ربط در کشور ترکیه از سوی کارشناسان شرکت زیرساخت آغاز شده است.

محمد باقر ظهوری فر اضافه کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده، محل قطعی فیبر نوری مشخص شده و با تلاش کارشناسان و مسوولان کشور ترکیه ارتباطات فوق در ساعت 9 و 45 دقیقه صبح امروز به وضعیت عادی بازگشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص آخرین وضعیت ظرفیت اینترنت بین الملل گفت: در حال حاضر حدود 49 لینک STM1 در شبکه راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر و با تلاش‌های صورت گرفته ارتباط فیبرنوری با تمامی کشورهای همسایه برقرار شده و آماده ارائه خدمات به تمامی شرکت‌های متقاضی هستیم.   

کد مطلب 760817

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