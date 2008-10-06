مشکل عدم آنتن دهی در محور بندرعباس بستک به زودی مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا توکلی بعداز ظهر امروز در نشست فرمانداری بستک اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن در شهرستان بستک در سطح استان و کشور نمونه است و مردم هم از در این منطقه از عملکرد شرکت مخابرات رضایت دارند.

وی گفت: به سرعت در تلاش هستیم تا بر اساس وظیفه اساسی که برنامه چهارم برای شرکت مخابرات در نظر گرفته تا پایان آن میزان آنتن دهی را در جاده های اصلی کشور به 100 درصد برسانیم.

فرماندار بستک نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت های گسترده دولت در بخش مخابرات و واگذاری خطوط ثابت و سیار به مردم اظهار داشت: یکی از شاخصه های مهم رضایتمندی مردم بخش ارتباطات است که با فعالیت مناسب صورت گرفته در این بخش یکی از رضایت مند ترین بخش های شهرستان بستک بشمار می رود.

مسعود قانعی فرد ادامه داد: رفع مشکل برقراری ارتباط پهن باند دفتر خبری صدا و سیمای شهرستان بستک، مشکل آنتن دهی مسیر بندرعباس به بستک و رفع موانع بهره مندی از اینترنت پرسرعت در سطح این شهرستان از دیگر انتظارات مردم بستک در بخش مخابرات است که امید می رود هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.

شهرستان بستک با جمعیتی بالغ بر 70 هزار نفر در 300 کیلومتری غرب شهرستان بندرعباس قرار دارد.