نگرانی ایران از نقض حقوق زنان و خبرنگاران در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار امروز خود با ناتالی لوآزو مدیر خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه نگرانی شدید کشورمان از نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و اعمال بیعدالتی، تبعیض اجتماعی و سیاسی علیه اقلیتهای دینی در فرانسه را به وی اعلام کرد.
سفیر کشورمان در پاریس در این دیدار ضمن برشمردن موارد تبعیض و بیعدالتی که در حق زنان در فرانسه اعمال میشود و در گزارش کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز بدان پرداخته شده و از دولت و سازمانهای مربوطه فرانسه انتقاد کرده است، اظهار داشت: دولت فرانسه در دوران ریاست چند ماهه خود بر اتحادیه اروپا رکوردی را برای صدور بیانیههای غیر واقعبینانه از حقوق بشر در ایران ثبت کرده است.
وی افزود: این در حالی است که این دولت با بیتفاوتی ناظر نقض آشکار حقوق اساسی مهاجرین به ویژه مسلمانان و اقدامات نژاد پرستانه علیه آنان همچنین اعمال تبعیض سیاسی و اجتماعی علیه زنان در خود این کشور و برخی کشورهای اروپایی است و طی همین مدت چند ماهه چندین خبرنگار معروف و مجرب فرانسوی به علت انتشار مطالب انتقادی، تحت فشارهای مختلف در عین سکوت دولت فرانسه از کار برکنار شدهاند.
آهنی گفت: این رویکرد از سوی اتحادیه و فرانسه غیرقابل توجیه است و نشانگر رویکرد سیاسی و گزینشی دولت فرانسه در قبال حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانهها میباشد.
سفیر ایران در فرانسه با بیان اینکه ارتقای حقوق بشر مستلزم رویکرد غیرسیاسی و غیرگزینشی در جهان از سوی همه کشورها و مجامع بینالمللی است، اضافه کرد: این امر صرفا از طریق تعامل، گفتگو و همکاریهای سازنده و جدی و نه از طریق صدور بیانیه و سیاسی کردن موضوع حقوق بشر امکانپذیر خواهد بود.
سفیر ایران در پاریس در دیدار با مدیر خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در این کشور و برخی از کشورهای اتحادیه اروپایی را به اطلاع وی رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار امروز خود با ناتالی لوآزو مدیر خاورمیانه وزارت امور خارجه فرانسه نگرانی شدید کشورمان از نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و اعمال بیعدالتی، تبعیض اجتماعی و سیاسی علیه اقلیتهای دینی در فرانسه را به وی اعلام کرد.
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