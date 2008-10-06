به جای تقدیر و تشکر از کار بیکارم کردند/ از ورزش خداحافظی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهرداد کرم زاده پیش از ظهر امروز در مراسمی که توسط شهرداری و شورای شهر بوشهر جهت تقدیر و تشکر از مدال آوران بوشهری پارالمپیک چین تدارک دیده شده بود ، افزود : پس از 9 سال خدمت در نیروگاه اتمی بوشهر از شغلی که داشتم اخراج شدم و در حال حاضر بی کار و فاقد شغلی هستم.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه پرافتخارترین ورزشکار استان بوشهر در عرصه های بین المللی معرفی شده ام اما متاسفانه هیچ گاه تقدیر و تشکری از سوی مسئولین تربیت بدنی از من نشده است و حتی یا یک مکالمه تلفنی نیز با بنده نداشته اند.

کرم زاده با بیان این که بیش از 15 سال است همیشه با این کم لطفی ها روبرو بوده ام، گفت: علیرغم اینکه تا سه دوره پارالمپیک دیگر می توانم برای کشور مدال کسب کنم اما بدلیل مشکلات زندگی و بیکاری ورزش را کنار خواهم گذاشت و دیگر به سمت اماکن ورزشی نخواهم رفت.

دارنده دو طلای پرتاب دیسک جهان با اشاره به اینکه با عشق به مردم همیشه و همواره ورزش کرده و سعی نموده ام برای کشورم کسب افتخار کنم، بیان داشت: تنها رمز پیروز من در مسابقات بین المللی دعای خیر مردم بوده و من همیشه با خوشحال مردم کشورم روحیه گرفتم و به ورزش می پرداختم اما با این وضعیت نمی توانم ورزش را ادامه دهم.

وی ادامه داد: فشار مشکلات و فشار زندگی به حدی زیاد و آزار دهنده است که تاثیرات بسیار منفی بر روی من گذاشته است.

کرم زاده با طرح این سئوال که چرا متولی ورزش و حامی اصلی ورزشکاران به جای حمایت همواره سعی در تخریب نخبگان ورزشی استان دارد گفت : با وجود این که شهرداری و شورای شهر بوشهر نسبت به قهرمانان استان لطف خاصی دارد و همواره حامی ورزشکاران بوده است اما این وظیفه و رسالت این دو نهاد نیست که از ورزش کاران قهرمانان استان تقدیر و تشکر کنند این در حالی است که متولیان ورزش باید برای حمایت از قهرمانان تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

دارنده مدال نقره بازی های پارالمپیک چین گفت : هزینه ماهیانه آمادگی بدنم جهت حضور در مسابقات جهانی و پارالمپیک یک میلیون و 500 هزار تومان است این در حالی است که ماهیانه مبلغ 90 هزار تومان از صندوق حمایت از قهرمانان دریافت می کنم.

وی یادآور شد: عمر قهرمانی بسیار کم است و باید از امروز جهت تامین معیشت زندگی و خانواده ام به فکر شغلی پایدار باشم.

وی در پایان با کسب حلالیت از اهالی مطبوعات استان رسماً خبر خداحافظی خود را اعلام کرد.