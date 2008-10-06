به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ ، صدوهشتادمین نشست اجرایی یونسکو در پاریس که قرار است 17 شوال ( 26 مهر) با حضور نمایندگان 58 کشور عضو شورا برگزار شود، 60 موضوع اختصاصی در زمینه های آموزشی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات بررسی شود.

از برجسته ترین این موضوعات می توان به سهم یونسکو در سیاستها و فعالیتهای اجرایی اشاره کرد.

در این نشست سهم یونسکو در نگهداری از میراث فرهنگی شهر قدس و اقدامات لازم برای حفظ این میراث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت فرهنگی و آموزشی عراق، تشریک مساعی در بازگرداندن آبادانی لبنان، حمایت از زبانهای در معرض انقراض، تدابیر لازم برای مبارزه با مشکلات طی سالهای آینده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهند بود.