دفاع معاون وزیر بازرگانی از پرداخت نقدی یارانه ها

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد اثرگذاری طرح تحول اقتصادی در حوزه صادرات غیرنفتی گفت: برخی از نظامات هفت گانه طرح تحول اقتصادی به صورت مستقیم بر روی حوزه صادرات غیرنفتی کشور تاثیر می گذارد که از جمله آن می توان به گمرک و تسهیل تجارت اشاره کرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: نباید شک کرد که ایجاد تحول در اقتصاد به معنای هدفمند کردن یارانه ها امری لازم برای اقتصاد ایران بود چراکه این کار به صورت مستقیم بر واردات و صادرات و تجارت خارجی اثر مثبت دارد، هرچقدر این طرح بتواند فرآیندها و مراحل صادرات غیرنفتی را ساده تر کند، قطعا دستاوردهای بهتری برای کشور خواهد داشت.

وی یکی از فرآیندهای تاثیرگذار در مقوله صادرات را گمرک خواند و تصریح کرد: یکی از بندها و نظامهای طرح تحول اقتصادی به طور مشخص روی کار صادرات غیرنفتی آثار مثبت می گذارد، همچنین بهره وری به عنوان یکی دیگر از نظامهای این طرح می تواند تاثیرات جدی و مثبتی بر روی صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

به گفته غضنفری، چنانچه بهره وری در ایران به معنای علمی که دنیا به سمت آن رفته و آنرا پیاده و استفاده کرده، مورد بهره برداری قرار گیرد و در حد حرف و گفتگو باقی نماند نه تنها در حوزه صادرات اثر مثبت می گذارد، بلکه در تمامی ارکان نظام نیز اثر مثبت دارد.

وی اظهار داشت: هدف بهره وری این است که با صرف منابع کمتر، خروجی بیشتری را برای اقتصاد داشته باشد، این امر به صورت مستقیم در پروژه های دولتی، خصوصی، تولید و نظامهای اداری و توزیعی و نیز صادرات، واردات، گمرک، بیمه و آموزش نیز اثرگذاری خواهد داشت.

غضنفری گفت: اگر این اصل مهم، پایه ای و نهادین بتواند در اقتصاد ایران به کار گرفته شود معنایش این است که کشور می تواند چالش بزرگ قیمت تمام شده خود که روز به روز در حال افزایش است را کاهش داده و کالای غیرکیفی تولید نکند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای غیرکیفی در واحدهای غیربهره ور تولید می شود؛ در چنین واحدهایی مواد اولیه، ماشین آلات، آب و برق و نیروی انسانی به میزان زیادی به کار گرفته می شود اما با تولید کالاهای غیربهره ور اتلاف منابع بروز و ظهور می یابد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، اگر بهره وری به معنای درست و علمی پذیرفته شود، به طور طبیعی تنبل خانه هایی که در بخش خصوصی و دولتی در حال حیات هستند به طور طبیعی تعطیل می شوند، به این معنا که پرسنلی که زمان خود را در محل کار به بطالت گذرانده و منتظر رفت و آمد سرویسها برای خروج از محل کار هستند، جایی در سازمانها ندارند.

وی اظهار داشت: این حرکات ضد بهره وری است و سازمانهای بزرگ پر از نیروی انسانی فعلی با یک چهارم، یک سوم و یک دوم نیروی انسانی حال خود می توانند کار خود را به نتیجه رسانند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای پیاده سازی بهره وری ابتدا باید دید که آیا جرات و جسارت برای حرکت به سمت کاهش نیروهای انسانی و عوامل غیرکارآمد وجود دارد یا خیر بعد به این سمت حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: لذا اگر بهره وری در سطح گفتمان، مذاکره، مقاله نویسی، همایش و سمینار باقی بماند، اثری روی تولید و صادرات و در نتیجه شکوفایی اقتصاد ندارد، ولی اگر در عمل ساختارها را کوچک و یکپارچه کرده و از اتلاف منابع جلوگیری کند قطعا مزایای بسیاری خواهد داشت.

غضنفری گفت: بهره وری به معنای سرمایه گذاری هوشمندانه و مساعد سازی و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. اگر طرح تحول اقتصادی بتواند بهره وری را به معنای مذکور در کشور پیاده سازی کند اقدامی بسیار نیکو و ارزشمند انجام شده است.

به گفته وی، بهره وری می تواند بر روی تولید داخلی و صادرات تاثیرگذار باشد، البته اگرچه صادرات به عنوان یک حلقه توسط وزارت بازرگانی مدیریت می شود ولی مستقل از فضای تولید و صنعت و اقتصاد نیست. اگر بتوان بر روی همه اصول تمرکز کرد قطعا نتایج خوبی از طرح تحول اقتصادی حاصل می شود.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: نظامهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی به خوبی و به صورت هوشمندانه تدوین شده اند اما در میان تمامی این نظامها، چشم امید ما به بهره وری است؛ چراکه بهره وری می تواند بدون اینکه پول بیشتری از بانکها، درآمد نفت و سایر ثروتهای ملی خرج کند، 2 تا 3 برابر خروجی فعلی را از منابع حال بیرون دهد.

وی اظهار داشت: تعریف بهره وری این است که نخواهیم از زمین، اعماق آب و چاههای نفت ثروتهای ملی را خارج کرده و به بیگانگان بفروشیم تا کشور را اداره کنیم، این ضد بهره وری است.

غضنفری تاکید کرد: با منابع فعلی خیلی بهتر از وضعیت کنونی می توان کشور را اداره کرد، این به دولت خاصی برنمی گردد بلکه موضوع بهره وری یک موضوع عمیق، وسیع و همه سو نگر است و اگر این بار در قالب طرح تحول اقتصادی به آن درست پرداخته شود قطعا به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: چنانچه طرح تحول اقتصادی و پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم به درستی اجرا شود، قطعا مردم وقتی با مقادیر واقعی هزینه های زندگی خود روبرو باشند به شیوه بهتری مصرف می کنند و تصمیم می گیرند که برای پوشش هزینه با درآمد خود روشهای بهتری را به کار گیرند.

وی اظهار داشت: وقتی یارانه ها به صورت غیرمستقیم در قالب پول نفت و گاز و آب و برق به مردم ارائه می شود ممکن است دهکهای زیادی از این استفاده نکنند و دهکهایی نیز که مفت و مجانی است زیادتر و غیربهینه مصرف می کنند.

غضنفری گفت: اگر یارانه ها به صورت پول نقد در حساب مردم واریز شود رفتار مردم در صرف منابع نیز متناسب تر می شود، این می تواند در حوزه هزینه شناسی مردم را آدمهای مقتصد تری کند. وقتی همه پول دست مردم باشد و همه هزینه ها پیش چشم آنها قرار گیرد، هر کس یک حسابدار قوی می شود که باید با درآمدهای خود انبوه هزینه ها را مدیریت کند. قبلا دولت برای مردم تصمیم گرفته بود که پول یارانه ها را چگونه هزینه کنند، ولی الان پول در حساب افراد می آید و چون این اتفاق می افتد، به جای یک حسابگر به اسم دولت، کشور 40 میلیون حسابگر به اسم خانواده خواهد داشت که قطعا حسابگری نیز دقیقتر می شود.

معاون وزیر بازرگانی گفت: این یعنی شروع یک فرهنگ اقتصادی و هزینه کرد اقتصادی در خانواده ها که اگر آثار و تبعات آن در صنعت و تجارت نیز در نظر گرفته شود، معنایش این است که کالاهای غیرمزیت دار نمی تواند منابع دولتی را گرفته و به زور تولید شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این فضا، خدمات غیر اقتصادی نمی توانند خود را روی هزینه های دولت سوار کنند، در این شرایط مزیتها در مقابل غیرمزیتها از فضای خاکستری موجود به یک فضای شفافتر حرکت می کنند، بنابراین کشوری که مزیتهای خود را شناسایی کند، قطعا در اقتصاد موفق تر است.

هدفمند کردن یارانه های صادراتی

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تقریبا از همان ابتدا که یارانه های صادراتی پرداخت می شده، هدفمند بوده به این معنا که از دیرباز به صادرکنندگان به صورت نقدی پرداختهایی صورت می گرفته است که آنها به صورت مشخص و هدفمند آن را در بخشهای ضروری تولید خود مورد استفاده قرار می دادند.

وی اظهار داشت: هم اکنون می خواهیم این کار را در مورد سایر یارانه ها در کشور انجام دهیم، اما شکی نیست که اگر این طرحها پیاده شود و نوع جدید از آموزش را به سازمان توسعه تجارت برای پرداخت بهینه یارانه ها و هدفمند کردن آنها در حوزه صادرات بدهد، ما نیز از آن روش استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات غیرنفتی نیز باید بیشتر به سمت یارانه های غیرمستقیم پیش رویم تا بالانسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: جوایز صادراتی از اولی که طراحی شده بود برای طویل مدت نبود و صادرکنندگان می دانند که این جوایز، یک مسکن کوتاه مدت است و اقتصادی موفق و رقابتی است که خود بتواند از داخل رقابتی شود.