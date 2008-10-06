ایران درخواست رسمی برای از سرگیری مذاکره با آمریکا دریافت نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر تسلیمی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن تصریح کرد: زمانی که چنین درخواستی مطرح شود ما آن را بررسی خواهیم کرد. البته تاریخ مشخصی برای مذاکرات ایران و آمریکا درباره اوضاع امنیتی عراق مشخص نشده و تاکنون چنین درخواستی ارائه نشده است.

اظهارات تسلیمی پس از آن صورت گرفت که "محمد مجید الشیخ" سفیر عراق در تهران اعلام کرد که کشورش از تهران و واشنگتن خواسته است تا دور جدید مذاکرات سه جانبه درباره امنیت عراق برگزار شود.

تسلیمی با بیان اینکه حضور هرگونه نیروهای خارجی در منطقه امری نامطلوب است، افزود: عراق منطقه ای حساس است و حضور نیروهای خارجی در آن امری نامطلوب به شمار می رود.

سفیر عراق در تهران اخیرا اعلام کرد که عراق از تهران و واشنگتن خواسته است تا مذاکره درباره امنیت عراق را از سر بگیرند و اکنون در انتظار پاسخ آنها است.

دو طرف ایرانی وآمریکایی تا کنون به دعوت عراق 3 دور از مذاکرات را برگزار کردند که دور اول مذاکرات در 28 می ( 7 خرداد 86) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد 86) و دور سوم نیز 6 آگوست ( 15 مرداد 86) برگزار شده است.

دور اول و دوم این مذاکرات بین "حسن کاظمی قمی" سفیر ایران در عراق و " رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسی درمنطقه الخضراء بغداد انجام شد.

این در حالی است که یک هیئت ایرانی فوریه 2008 برای انجام دور چهارم مذاکرات وارد بغداد شد، اما این دور از مذاکرات به علت حضور نیافتن طرف آمریکایی برگزار نشد.