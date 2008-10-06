نخستین ایستگاه سیار عرضه بنزین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا رجبی مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در حاشیه مراسم افتتاح این جایگاه گفت: در شهرک و مجتمع های اقماری مسکونی تهران به دلیل پیش بینی نشدن ایستگاه سوخت ساکنان این مناطق با مشکل طی مسیری طولانی برای سوختگیری مواجه هستند که این مشکل علاوه بر اتلاف سوخت خودرو باعث ترافیک و آلودگی هوا نیز می گردد.

مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به تصمیم این ستاد در افزایش این ایستگاهها گفت: در تلاش هستیم ایستگاههای سیار سوخت را در شهرکهای مسکونی مستقر کنیم تا ضمن کاهش تردد خودروها به داخل شهر ، ارتقای سطح خدمات رسانی، کاهش اتلاف وقت و آلودگی و آسایش مردم را فراهم آوریم.

رجبی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرکهایی مانند شهرک "محلاتی" و "امید " و شهرکهای دیگر در حال مذاکره در مورد نصب جایگاههای سیار بنزین هستیم. وی گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور آمادگی دارد ، در صورت درخواست شهرکها جایگاههای عرضه سوخت سیار بنزین را در آن شهرکها نصب و راه اندازی کند.

وی از هیئت مدیره شهرک آپادانا، شهرداری منطقه 5 ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و نیروی انتظامی به خاطر مساعدت هایشان تشکر کرد.

رجبی اظهار داشت: ایستگاه عرضه سوخت در شهرک آپادانا ( غرب تهران ) دارای 4 نازل بوده و به صورت 24 ساعته فعال است و قادر است درشبانه روز به حدود 1000 خودرو سوخت رسانی کند .

وی در پایان خاطر نشان کرد: با راه اندازی این ایستگاه و ایستگاههای مشابه شاهد کاهش صف جایگاههای عرضه سوخت در تهران خواهیم بود.