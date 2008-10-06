دکتر محمد بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حوزه‌های فرهنگی کشور موضوعات قابل بررسی که بتوان از آنها دستگاههای فلسفی و نظریه فلسفی پدید آورد یافت می‌شود ولی محققان ایرانی در پی آن نیستند تا از مجموع آرای موجود در فرهنگ خویش نظریه‌پردازی کنند و دستگاه فلسفی پدید آورند. تأسف این پژوهشگر در این است که پس از ملاصدرا دیگر نظریه‌پردازی در خور توجه که بتواند بر اساس مفاهیم موجود در فرهنگ ایرانی دستگاه فکری مستقل و قابل ارایه به جهان پدید آورد به‌وجود نیامده است.

دکتر بقایی که بنا است نسبت سهروردی با ده متفکر مطرح را به بحث بگذارد در واقع می‌خواهد بررسی تطبیقی بین سهروردی و برخی از اندیشمندان بزرگ غرب، نظیر دکارت، هگل، ویلیام جیمز، مارتین لوتر، نیچه، جورج الیوت، هرمان هسه، هانری کربن، اورژن یونسکو، ادوارد کیرد، فی بل من ، و لرد هالدی صورت دهد. به نظر وی در هر یک از این اندیشمندان موضوعاتی قابل تطبیق با نظرات سهروردی یافت می‌شود که در این سخنرانی مورد بررسی دکتر محمد بقایی قرار می‌گیرد.

دکتر محمد بقایی چهارشنبه 17 مهرماه ساعت 16 در مرکز گفتگوی تمدنها به بحث "سهروردی و ده اندیشمند غربی می‌پردازد.



علاقمندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند در این روز به مرکز گفتگوی تمدنها واقع در خیابان سهروردی شمالی خیابان شهید قندی ( پالیزی ) مراجعه کنند.