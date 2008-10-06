7 مرکز مخابراتی در تهران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات قائم کرج با پیش‌شماره‌های 330 الی 332 در محدوده بلوار ارم، خیابان دوم شریعتی و در مرکز مخابرات شهید سعادتمند تعداد 648 شماره با پیش‌شماره‌های 4420 الی 4427 در محدوده خیابان‌های اروند، سازمان‌ آب، کانون و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش‌شماره‌های 3374 الی 3377، 3337 الی 3339 در محدوده فلکه اول دولت‌آباد، علی‌نواز، شهید حمید نظری، میدان صفاییه، جاده معدن، بلوار بسیج، برادران بهشتی، پورزاهد، سیانکی، شهید غیوری، حسن‌زاده، مهدی محمدی، عبدی‌پور و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش‌شماره‌های 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 در محدوده خیابان ریحانی به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

همچنین در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش‌شماره‌های 6679 الی 6682 در محدوده خیابان‌های 6 متری گلچین، صاحب‌الزمان، 10 متری یگانه، عابدی، باقری، یوسفی، محمدی، 15 متری بابایی، نهم غربی و در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پی‌شماره‌های 8881 الی 8884، 8830 الی 8832،8886،8814،8834 در محدوده خیابان‌های کریم‌خان، آیت‌الله طالقانی، خردمند شمالی و جنوبی سپهبد قرنی و در مرکز مخابرات شهید کلانتری با پیش‌شماره‌های 8820،8887،8888،8878،8879،8864 الی 8867 در محدوده خیابان‌های اسفندیار، بزرگراه آفریقا، عصر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.

