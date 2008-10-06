یک میلیون روستایی مازندران در طرح هادی تحت پوشش قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی عصر دوشنبه در نشستی خبری در ساری افزود: هم اکنون تعداد هزار و 52 روستای استان دارای طرح هادی مصوب هستند و سال گذشته نیز طرح هادی در 69 روستای استان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد سه هزار و 116 روستای دارای سکنه در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه باید طی سال های متمادی با تزریق اعتبارات، طرح هادی در روستاهای استان انجام شود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان اتمام بهسازی بافت با ارزش روستای تاریخی کندلوس و افتتاح این طرح در هفته آینده، یادآور شد: مطالعات بهسازی بافت روستاهای تاریخی "دیوا"ی بابل و "جواهرده" رامسر به اتمام رسیده است.

وی همچنین از آغاز طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی مازندران همزمان با سراسر کشور از بیست مهرماه به مدت یک ماه در استان خبر داد و گفت: 391 روستا و هشت هزار و 147 واحد مسکونی در این طرح در ردیف آمارگیری قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، این طرح آمارگیری در هشت هزار و 75 روستای کشور برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به صدور 130 هزار فقره سند روستایی طی شش سال گذشته در استان خاطرنشان کرد: این استان در سال گذشته در این بخش توانست رتبه برتر کشور را کسب کند.

هاشمی همچنین با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ساماندهی گلزارهای شهدای استان، عنوان کرد: این نهاد توانسته تاکنون نسبت به ساماندهی مزارهای شهدای روستاهای شهرستانهای سوادکوه، قائم شهر، ساری، نکا و چالوس اقدام نماید.

به گفته وی، 20 هزار واحد مسکونی روستایی سال گذشته نیز با یک میلیون و 300 هزار میلیون ریال اعتبار مشمول دریافت تسهیلات مقاوم سازی ساختمان های روستایی خود شدند.

این مسئول در پایان گفت: سال گذشته 28 هزار میلیون ریال تسهیلات به صاحبان چهار هزار و 700 واحد روستایی در مازندران داده شد.