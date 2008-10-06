منابع طبیعی نباید در اختیار افراد سودجو قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان عصر دوشنبه در جمع دهیاران استان در رشت، افزود: مسئولان منابع طبیعی همواره همراه با برنامه های توسعه گام برداشته اند اما طرح های که ارائه می شود باید به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیطی سازگار باشند تا بتوان از پتانسیل های خدادادی استان به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی گفت: منابع طبیعی به دنبال توسعه زودگذر و مقطعی نیست بلکه به دنبال توسعه پایدار و مستمر است و این مهم از دغدغه های اساسی مسئولان به شمار می رود.

محمدی همچنین برگزاری اولین کارگاه آموزشی ویژه دهیاران استان گیلان را با هدف جلب مشارکت دهیاران در حفاظت از منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: هر سخنی که در خصوص بحث توسعه گفته می شود باید با محوریت منابع طبیعی باشد و منابع طبیعی فقط جنگل و مرتع نیست بلکه شامل آب و خاک نیز می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده نادرست و بدون برنامه ریزی از منابع طبیعی سبب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به کشور خواهد شد زیرا طبیعت به نامهربانی های ما به وسیله سیل و بلایای طبیعی پاسخ خواهد داد.

محمدی تصریح کرد: کار بازسازی در عرصه های منابع طبیعی مانند بازسازی مراکز اقتصادی نیست و اگر در منابع طبیعی تخریبی صورت گیرد جبران آن غیرممکن خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان گفت: باید به گونه ای تدبیر کنیم که مردم در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت جدی داشته باشند.

وی با تاکید بر همکاری دهیاری ها، شوراهای اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، دانش آموزان و ... در بحث حفاظت از منابع طبیعی استان گیلان، یادآورشد: باید جلوی قطع درختان را گرفت و هم اکنون نیز فضای بسیار خوبی در کشور در این زمینه وجود دارد به نحوی که رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی خارج از نوبت انجام می شود.

کارگاه های آموزشی ویژه دهیاران استان گیلان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان و استانداری گیلان به مدت یک هفته در شهرستان های مختلف استان برگزار می شود.