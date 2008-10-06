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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۵

فیفا و لهستان به توافق رسیدند/ تحریمی در کار نیست

فیفا و لهستان به توافق رسیدند/ تحریمی در کار نیست

دولت لهستان در آخرین مهلت تعیین شده از سوی فیفا،فدراسیون بین المللی فوتبال، متعهد شد مشکلات موجود در فوتبال این کشور را برطرف کند و در این صورت موضوع محرومیت این کشور از میزبانی رقابت های یورو 2012 منتفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر ، رئیس فیفا، در این خصوص به آسوشیتدپرس گفت: در حال حاضر بین دولت لهستان و فدراسیون فوتبال این کشور توافقی صورت گرفته است. چنانچه فردا(سه شنبه) به آنچه آنها امروز متعهد شده اند عمل شود، از نظر ما مشکلی وجود نخواهد داشت. توافقات خوبی صورت گرفته و من و رئیس یوفا (میشل پلاتینی) نسبت به این موضوع هیچ گونه نگرانی ای نداریم.

دولت لهستان هفته گذشته یک نفر را از کمیته المپیک این کشور به عنوان مسئول فدراسیون فوتبال انتخاب کرد و این در حالی است که یک گروه مستقل از نمایندگان فیفا، یوفا و مسئولان دولت لهستان باید بر اتنتخابات فدراسیون فوتبال این کشور نظارت داشته باشند.

با این حساب لهستان از بازی مقابل جمهوری چک و اسلواکی در تاریخ های 11 و 15 اکتبر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 هم محروم نخواهد بود.

کد مطلب 760930

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