به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، سخنگوی شرکت دولتی روسوبورون اکسپورت روسیه در پاسخ به سئوالی درباره فروش سیستم موشکی اس-300 به ایران اعلام کرد: ما تاکنون اطلاعاتی مبنی بر فروش چنین سیستم موشکی ای به ایران دریافت نکرده ایم.

روزنامه هاآرتص و دیگر رسانه های صهیونیستی در جوسازی گسترده ای درباره فروش سیستم موشکی اس-300 به ایران از سوی روسیه، در ارزیابی سفر امروز "ایهود اولمرت" نخست وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی به مسکو اعلام کردند: وی در سفر خود به روسیه تلاش خواهد کرد تا مقامات کرملین را از فروش هر نوع سیستم موشکی به ایران منصرف کند.