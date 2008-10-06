درخشش تئاتر ایران در اجلاس جهانی ITI

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد ایران در میان 14 دسته‌بندی مقایسه‌ای ITI در رتبه هفتم قرار دارد و به دلیل ارائه گزارش فعالیت‌های چشمگیر بین‌المللی به ویژه برگزاری جشنواره‌ها، حضور در رویدادهای جهانی، توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آثار نمایشی و تبادلات فرهنگی، تئاتر ایران دیگر بار در کانون توجه ITI جهانی قرار گرفت.

پیشنهاد سمت مشاور فنی ITI جهانی از سوی رئیس موسسه بین‌المللی تئاتر به سرسنگی و درخواست ارتقا به گروه پنج ITI که در حال حاضر تنها کشور ایتالیا در آن رده قرار دارد، از دیگر موفقیت‌های تئاتر ایران در این دوره از نشست اعضای کنگره جهانی ITI در مادرید است.