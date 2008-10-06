صدور دو میلیون گذرنامه طی سال گذشته / گذرنامه بیشتر از شناسنامه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکزی نیروی انتظامی واقع در بوستان گفتگو اعلام کرد: ناجا خدمات مختلفی به آحاد جامعه ارائه می کند و تلاش شده است در هفته ناجا اهدافی مانند جذب مشارکت های مردمی، افزایش احساس امنیت و افزایش آموزشهای مردمی جهت پیشگیری از جرائم دنبال شود.

احمدی مقدم گفت: همچنین بهبود قانونگرایی ، توسعه نظم و انضباط اجتماعی یکی دیگر از وظایف اجتماعی ناجا است.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه هر ساله 100 شهید در ناجا تقدیم انقلاب می شود، گفت: ایجاد امنیت و افزایش احساس امنیت از بهترین خدماتی است که نیروی انتظامی می تواند به مردم ارائه دهد.

احمدی مقدم برخورد با مواد فروشان، اراذل و اوباش و برخورد با سارقین به عنف را از مهمترین دستاوردهای طرح امنیت اجتماعی ذکر کرد.

فرمانده نیروی انتظامی بزرگترین دستاورد سال جاری نیروی انتظامی را کشف 86 درصدی جرایم عنوان کرد و گفت: این رقم طی سالهای گذشته کمتر از 60 درصد بود در حالی که اکنون در موضوع جرایم مهم این رقم بیش از 90 درصد است.

احمدی مقدم گفت: خدماتی که پلیس در هفته ناجا ارائه می دهد راه اندازی سیستم رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی در مرکز پلیس + 10 است و همچنین واگذاری خانه به کارکنان ناجا از دیگر برنامه هایی است که در هفته ناجا افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: تلاش شده است تا در هفته ناجا از اقدامات پرخرج جلوگیری شود و برنامه های آموزشی در اولویت کار قرار گیرد.

وی همچنین از برپایی 10 هزار نمایشگاه در مدارس سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این آمار در سال گذشته 5 هزار نمایشگاه بود و با توجه به استقبال خوب مردم و دانش آموزان از برپایی این نمایشگاهها ، تعداد آنها را تا دو برابر افزایش دادیم.

همچنین در این مراسم ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر مدیران و مسئولان جامعه در سایه امنیت و آرامش کار می کنند مدیون اقدامات نیروهای مسلح و به ویژه اقدامات نیروی انتظامی هستند.

وی ادامه داد: مردم در سایه حضور شما است که در عرصه های مختلف حاضر می شوند و قوه قضائیه با حمایت قانونمندانه از این نیروی کارآمد زمینه افزایش احساس امنیت را هموار می کند.

وی گفت: من باور دارم که زیربنای اصلی توسعه کشور در سایه امنیت است.