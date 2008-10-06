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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

احمدی مقدم خبر داد:

صدور دو میلیون گذرنامه طی سال گذشته / گذرنامه بیشتر از شناسنامه صادر می شود

صدور دو میلیون گذرنامه طی سال گذشته / گذرنامه بیشتر از شناسنامه صادر می شود

فرمانده نیروی انتظامی گفت: طی سال گذشته دو میلیون گذرنامه توسط ناجا صادر شده است که تعداد آن بیشتر از صدور شناسنامه برای مردم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه افتتاح نمایشگاه مرکزی نیروی انتظامی واقع در بوستان گفتگو اعلام کرد: ناجا خدمات مختلفی به آحاد جامعه ارائه می کند و تلاش شده است در هفته ناجا اهدافی مانند جذب مشارکت های مردمی، افزایش احساس امنیت و افزایش آموزشهای مردمی جهت پیشگیری از جرائم دنبال شود.

احمدی مقدم گفت: همچنین بهبود قانونگرایی ، توسعه نظم و انضباط اجتماعی یکی دیگر از وظایف اجتماعی ناجا است.

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه هر ساله 100 شهید در ناجا تقدیم انقلاب می شود، گفت: ایجاد امنیت و افزایش احساس امنیت از بهترین خدماتی است که نیروی انتظامی می تواند به مردم ارائه دهد.

احمدی مقدم برخورد با مواد فروشان، اراذل و اوباش و برخورد با سارقین به عنف را از مهمترین دستاوردهای طرح امنیت اجتماعی ذکر کرد.

فرمانده نیروی انتظامی بزرگترین دستاورد سال جاری نیروی انتظامی را کشف 86 درصدی جرایم عنوان کرد و گفت: این رقم طی سالهای گذشته کمتر از 60 درصد بود در حالی که اکنون در موضوع جرایم مهم این رقم بیش از 90 درصد است.

احمدی مقدم گفت: خدماتی که پلیس در هفته ناجا ارائه می دهد راه اندازی سیستم رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی در مرکز پلیس + 10 است و همچنین واگذاری خانه به کارکنان ناجا از دیگر برنامه هایی است که در هفته ناجا افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: تلاش شده است تا در هفته ناجا از اقدامات پرخرج جلوگیری شود و برنامه های آموزشی در اولویت کار قرار گیرد.

وی همچنین از برپایی 10 هزار نمایشگاه در مدارس سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این آمار در سال گذشته 5 هزار نمایشگاه بود و با توجه به استقبال خوب مردم و دانش آموزان از برپایی این نمایشگاهها ، تعداد آنها را تا دو برابر افزایش دادیم.

همچنین در این مراسم ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر مدیران و مسئولان جامعه در سایه امنیت و آرامش کار می کنند مدیون اقدامات نیروهای مسلح و به ویژه اقدامات نیروی انتظامی هستند.

وی ادامه داد: مردم در سایه حضور شما است که در عرصه های مختلف حاضر می شوند و قوه قضائیه با حمایت قانونمندانه از این نیروی کارآمد زمینه افزایش احساس امنیت را هموار می کند.

وی گفت: من باور دارم که زیربنای اصلی توسعه کشور در سایه امنیت است.

کد مطلب 760962

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