اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد در این فیلم بازیگرانی چون رضا کیانیان، نیکی کریمی، آتیلا پسیانی، پگاه آهنگرانی، بابک حمیدیان، مریم بوبانی و ... ایفای نقش می‌کنند.

"سه زن" داستان زندگی زنی سرگردان را روایت می‌کند که در پی دخترش است. در این حین مادر زن نیز می‌گریزد و اکنون سه زن دور از یکدیگر، حرف‌ها، تردیدها و خیال‌هایشان را در سفری در گذشته، حال و آینده تصویر می‌کنند.

سینما خانواده فرهنگسرای خانواده در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان واقع شده و در نوبت‌های 14، 16، 18، 20 پذیرای علاقمندان سینما است.

- نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند به مناسبت روز جهانی کودک تا 18 مهرماه میزبان نمایشگاه نقاشی "من نقاش کوچولو هستم" شامل 25 اثر از نقاش چهار ساله هلیا موسوی است.

این نمایشگاه هر روز از ساعت 9 تا 18 پذیرای علاقمندان است. فرهنگسرای سالمند در میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام قرار دارد. شماره تماس فرهنگسرا 9-33358688 است.