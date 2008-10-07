  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

هیئت دولت برای دومین بار به خراسان شمالی می رود

بجنورد - خبرگزاری مهر: صبح چهار شنبه خراسان شمالی میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رئیس ستاد هماهنگی سفر هیئت دولت و معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی در نشست شب گذشته شورای هماهنگی دور دوم سفر هیئت دولت به خراسان شمالی اظهار داشت: صبح روز چهارشنبه 17 مهرماه رئیس جمهور به همراه هیئت دولت وارد بجنورد می شود.

محمد ابراهیم کاظمی افزود: دکتر احمدی نژاد و هیئت دولت در استادیوم ورزشی تختی دیدار مردمی دارند.

وی خاطرنشان کرد: اعزام نمایندگان هیئت دولت به شهرستان ها، دیدار با علما، دیدار با خانواده شهدا و محرومین اهم برنامه های دور دوم ریاست جمهوری در استان خراسان شمالی است.

سفر ریاست جمهوری به این استان به مدت  دو روز به طول می انجامد.

کد مطلب 761003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها