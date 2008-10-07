هیئت دولت برای دومین بار به خراسان شمالی می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رئیس ستاد هماهنگی سفر هیئت دولت و معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی در نشست شب گذشته شورای هماهنگی دور دوم سفر هیئت دولت به خراسان شمالی اظهار داشت: صبح روز چهارشنبه 17 مهرماه رئیس جمهور به همراه هیئت دولت وارد بجنورد می شود.

محمد ابراهیم کاظمی افزود: دکتر احمدی نژاد و هیئت دولت در استادیوم ورزشی تختی دیدار مردمی دارند.

وی خاطرنشان کرد: اعزام نمایندگان هیئت دولت به شهرستان ها، دیدار با علما، دیدار با خانواده شهدا و محرومین اهم برنامه های دور دوم ریاست جمهوری در استان خراسان شمالی است.

سفر ریاست جمهوری به این استان به مدت دو روز به طول می انجامد.