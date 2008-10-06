ترکیه حملات هوایی به شمال عراق را از سرگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش ترکیه مواضع جدایی طلبان کرد را در کوههای بازول در جنوب شرق استان "هاکاری" ترکیه و همچنین مواضع آنها را در منطقه "آواسین باسین" در مرزعراق مورد حمله قرار داد.

در حالی که نفرت عمومی از پ. ک . ک در ترکیه شدت گرفته، مقامات این کشور بر سرکوب گسترده این گروه جدایی طلب در پاسخ به حملات این گروه به نظامیان آنکارا تاکید کرده اند.

تداوم حملات هوایی ارتش ترکیه به مواضع جدایی طلبان کرد در حریم هوایی عراق به افزایش تنش ها بین آنکارا و بغداد انجامیده است.

نیروهای پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق و در مرز ترکیه پنهان شده اند و از این نقطه عملیات علیه نظامیان آنکارا را برنامه ریزی می کنند.

15 نفر از نیروهای ترکیه جمعه بعداز ظهر به دست عناصر پ.ک.ک در حمله ای در نزدیکی مرز با عراق کشته شدند.

درگیری ها میان حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه که از سال 1984 میلادی آغاز شد و تاکنون 39 هزار کشته برجا گذاشته است.