برای نامزدی کمیته المپیک مصمم هستم/ تصور نمی کنم علی آبادی کاندیدا شود

امیررضا خادم با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: انتظارعمومی مردم و جامعه ورزش از بنده حضور در صحنه انتخابات است و از همین رو به جهت تکلیفی که به دلیل برخورداری از بسیاری شرایط لازم برای حضور در این مسئولیت احساس می کنم در انتخابات کمیته ملی المپیک و برای پست ریاست این کمیته ثبت‌نام خواهم کرد.

وی اضافه کرد: به اعتقاد من پست ریاست و دبیرکلی کمیته ملی المپیک از اهمیت بسزایی در ابعاد ملی و بین المللی برخوردار است و به همین جهت باید افرادی در این مسئولیت‌ها قراربگیرند که حساسیت این مسئولیت را درک کنند و با شناختی که از وضعیت موجود کشور دارند، بتوانند ورزش کشور را به سوی اهداف بلند خود رهبری کنند.

قهرمان پیشین تیم ملی کشتی آزاد آشنایی با مناسبات بین المللی و توان برقراری ارتباط لازم با ارگان‌های بین المللی را از دیگر شرایط لازم برای حضور در بخش‌های اجرایی کمیته ملی المپیک عنوان کرد و اظهار داشت: امیدوارم شرایط حضور تمامی نیروهایی که می توانند در این زمینه به مدیریت ورزش کمک کنند در انتخابات این دوره فراهم شود و تمامی ابزارها و عوامل در جهت انتخاب بهترین نفرات در مدیریت کمیته المپیک به کار رود.

وی با بیان اینکه تصور نمی کنم رئیس سازمان تربیت بدنی در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کند، تصریح کرد: امیدوارم مشاوران آقای علی آبادی با نگاهی منصفانه به گونه‌ای شرایط را برای ایشان تجزیه و تحلیل کنند که فرصت کاندیداتوری در اختیار سایر مدیران ورزشی کشور قرار گیرد و از این طریق بتوان به یک انتخاب اصلح رسید.

نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده اعتقاد دارم مدیریت واحد در سازمان و کمیته ملی المپیک مفید نیست و نه تنها باعث یکپارچگی مدیریت حاکم بر ورزش کشور نخواهد شد بلکه مانع از بروز چالش‌های مثبت و تعامل‌های سازنده بین کمیته ملی المپیک و سازمان خواهد شد و این جریان در نهایت به سود ورزش کشور نیست.

خادم در پایان در مورد شانس خود برای ریاست کمیته ملی المپیک گفت: بنده برحسب وظیفه و با هدف اصلاحات در کمیته ملی المپیک در انتخابات شرکت می کنم و در صورت جلب رای اعتماد مجمع با قدرت در این عرصه که احساس می کنم توان ایجاد تحول در این مجموعه را دارم تلاش خواهم کرد و در صورتی که در انتخابات پیروز نشوم، تکلیف از روی دوش من برداشته شده است.