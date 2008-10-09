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۱۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد :

طلاق در لرستان 96/6 درصد کاهش یافت

طلاق در لرستان 96/6 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان لرستان گفت: در 6 ماه نخست سال جاری آمار طلاق در استان لرستان 96/6 درصد کاهش یافته است.

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت : در طول شش ماه اول امسال یکهزار و سه مورد طلاق در لرستان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96/6 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به آمار ازدواج در شش ماه نخست امسال بیان داشت : در طی این مدت 13 هزار و 819 مورد ازدواج به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود : آمار ازدواج در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68/10 درصد رشد داشته است .

شلال نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تولید در استان اشاره کرد و یادآور شد : در طول شش ماه نخست سال جاری 17 هزار و 659 مورد تولد در استان لرستان به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد : آمار تولد در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 صدم درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 761030

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