کشاورزان لرستانی از فاضلاب خام در آبیاری سبزیجات استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قدرت الله شمس خرم آبادی صبح امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که امروز با آن مواجه هستیم این است که کشاورزان لرستانی به بهانه کمبود آب و خشکسالی اقدام به شکستن لوله های فاضلاب خام و آبیاری مزارع سبزیجات خود با استفاده از این فاضلاب کرده اند.

وی این عمل کشاورزان لرستانی را خطر بالقوه ای برای سلامت مردم دانست و بیان داشت: این عمل موجب شیوع بیماری های انگلی، باکتریایی، میکروبی و شیمیایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان این مسئله را یک مشکل اجتماعی عنوان کرد و خواستار همکاری و تعامل همه ارگانهای ذیربط در رفع این معضل شد.

شمس خرم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بهداشت مدارس لرستان، گفت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در قالب طرح های نظارتی مستمر اقدام به بازدید از مدارس سطح استان می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت بهداشت مدارس و سلامت دانش آموزان، خواستار ایجاد یک واحد بهداشت مقیم در مدارس با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان در جهت ارتقا سطح سلامت دانش آموزان شد.

استاندار لرستان نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه بحث سلامت مقوله ای فردی نیست، بیان داشت: با توجه به اهمیت این امر از ابعاد مختلف اجتماعی پرداختن به آن نیازمند همکاری همه مردم و مسئولان است.

سید حسین صابری همچنین با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفین به ویژه در بخش مواد غذایی آلوده، افزود: متاسفانه امروز ما پیشگیری کم هزینه را رها کرده ایم و درمان با هزینه سرسام آور را ترجیح می دهیم.

وی با بیان اینکه تنها یک دستگاه نمی تواند در این مقوله کلیه فعالیت ها را عهده دار شود، خواستار مشارکت همه دستگاه های اجرایی و مردم برای نهادینه کردن فرهنگ سلامت در جامعه شد.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی درست و منطقی پیرامون مباحث مرتبط با سلامت جامعه تاکید کرد.

در پایان این جلسه پنج مصوبه در رابطه با جمع آوری عرضه کنندگان مواد غیربهداشتی در مدارس، نظارت بر سرویس مدارس، برنامه ریزی برای جلوگیری از آبیاری سبزیجات به وسیله فاضلاب، ساماندهی فاضلاب های صنعتی و کنترل اتباع بیگانه در مواجهه با بیماری های مسری به تصویب کارگروه رسید.