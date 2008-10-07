ضعف ترجمه در ایران عدم رقابت با نویسندگان بین المللی را به دنبال داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بهرام رشیدی نیا صبح امروز در همایش عصر داستان در محل سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد در سخنانی با اشاره به تاریخچه داستان نویسی و رمان نویسی در ایران، اظهار داشت: امروز در کشورمان رمان نویسی با بد اقبالی مواجه شده است.

بهرام رشیدی نیا با تاکید بر ضرورت فعالیت در زمینه رمان نویسی هم از نظر تکنیک و هم از نظر مفاهیم و مضامین، تصریح کرد: جایگاه کنونی رمان نویسی در ایران اسلامی با وجود سابقه دو سه هزار ساله جایگاه مطلوبی نیست و باید در بحث آموزش های آکادمیک در این عرصه فعالیت های بیشتری صورت گیرد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان لرستان همچنین با انتقاد از گسترش روزافزون رمان های زرد، خواستار افزایش کانون های ادبی در کشور شد.

در این همایش همچنین مترجم، نویسنده و منتقد ادبی مطرح کشور اظهار داشت: تاریخ ادبیات داستانی در کشور ما تاریخ کوتاهی بالغ بر یکصد سال دارد که این تاریخ در قالب سه نسل قابل بررسی است.

رضا نجفی با تاکید بر ضرورت شناخت فرهنگ اصیل ایرانی توسط داستان نویسان از علاقمندان حضور در این عرصه خواست پیش از ورود به این عرصه، مطالعاتی درخصوص جریان های ادبی روز دنیا و در کنار آن فرهنگ و تاریخ بومی خود داشته باشند.

دبیر همایش عصر داستان و رئیس کانون نویسندگان استان لرستان نیز در ادامه این همایش اظهار داشت: این همایش در جهت گرامیداشت یاد و خاطره ساناز خزایی، داستان نویس جوان لرستانی و به منظور شناخت و معرفی بهترین داستان نویش این استان برگزار شده است.

حامد احمدی با اشاره به مراحل کار این جشنوار، عنوان کرد: پس از فراخوان این همایش بیش از 160 اثر به دبیرخانه همایش "عصر داستان" لرستان ارسال شد.

وی با اشاره به ایجاد فضای رقابتی برای 30 داستان‌نویس برگزیده کشور، افزود: در مرحله پایانی سنجش موفقیت‌های کسب شده داستان‌نویسان لرستانی، 14 داستان‌نویس مطرح شناسایی که در این همایش از آنها تجلیل می شود.

در پایان این همایش ، "آیت دولتشاه" داستان نویس جوان لرستانی به عنوان بهترین داستان نویس این استان انتخاب و موفق به دریافت تندیس مفرغی افلاک شد.

همچنین در این همایش با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از 14 نفر از دیگر داستان نویسان موفق لرستانی تقدیر شد و از علی‌صارمیان بنیانگذار کانون نویسندگان لرستان نیز به خاطر شروع‌ یک جریان نوپای داستان‌نویسی در استان تجلیل به عمل آمد.

