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۲۰ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

15 نمایشگاه کشوری و استانی صنایع دستی در گلستان برگزار می شود

15 نمایشگاه کشوری و استانی صنایع دستی در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از برگزاری 15 نمایشگاه کشوری و استانی محصولات صنایع دستی طی سال جاری در این استان خبر داد.

انوشیروان گراییلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار هشت نمایشگاه کشوری و بقیه استانی است که در شهرستانهای استان تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون شش نمایشگاه محصولات صنایع دستی در سال جاری در این استان برگزار شد و بقیه تا پایان سال جاری تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه ها در شناخت و معرفی توانمندیهای منطقه و کاربردی شدن این محصولات دستی موثر است.

به گفته گراییلی، برای کاربردی شدن هنرهای سنتی و دست ساخت های هنری باید برخی موانع برطرف شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گلستان ادامه داد: شناسنامه دار شدن محصولات، حمایت از هنرمندان، راه اندازی بازارچه های محلی و منطقه ای، رفع نیازمندیهای هنرمندان و توجه به صادرات در رونق این محصولات تاثیر بسزایی دارد.

وی بیان داشت: باید با برنامه ریزی منسجم صنایع دستی در سبد خانوار قرار گیرد.

80 هزار هنرمند صنایع دستی در 134 رشته صنایع دستی بومی و غیربومی در گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 761036

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