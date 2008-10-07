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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

18 حلقه چاه غیرمجاز آب در گرگان مسدود شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب گرگان و آق قلا گفت: 18 حلقه چاه غیرمجاز با حکم مراجع قضایی طی سه ماه اخیر در این شهرستان مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین مقصود لو پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آب این شهرستان افزود: همچنین در سه ماهه گذشته 10 حلقه چاه دارای اضافه برداشت شناسایی و به مالکین این چاه ها اخطار داده شد.

وی اظهار داشت: توقیف سه دستگاه حفاری غیرمجاز، جلوگیری از حفر 14حلقه چاه غیرمجاز و 63 مورد بازدید از چاه های پرشده قبلی از دیگر فعالیت های این اداره در سه ماهه گذشته بوده است.

این مسئول عنوان کرد: 33 حلقه چاه غیرمجاز  نیز در این شهرستان شناسایی و  برای دریافت حکم انسداد به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته مقصودلو، حفظ منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از افت سفره های زیرزمینی از مهمترین اهداف برخورد با برداشت بی رویه از این منابع است.

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا افزود: در این مدت 54 مورد اطلاع رسانی در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده است.

کد مطلب 761046

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