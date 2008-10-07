18 حلقه چاه غیرمجاز آب در گرگان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین مقصود لو پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آب این شهرستان افزود: همچنین در سه ماهه گذشته 10 حلقه چاه دارای اضافه برداشت شناسایی و به مالکین این چاه ها اخطار داده شد.

وی اظهار داشت: توقیف سه دستگاه حفاری غیرمجاز، جلوگیری از حفر 14حلقه چاه غیرمجاز و 63 مورد بازدید از چاه های پرشده قبلی از دیگر فعالیت های این اداره در سه ماهه گذشته بوده است.

این مسئول عنوان کرد: 33 حلقه چاه غیرمجاز نیز در این شهرستان شناسایی و برای دریافت حکم انسداد به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گفته مقصودلو، حفظ منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از افت سفره های زیرزمینی از مهمترین اهداف برخورد با برداشت بی رویه از این منابع است.

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا افزود: در این مدت 54 مورد اطلاع رسانی در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده است.