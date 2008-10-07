بحران در دو سوی آتلانتیک؛ اروپا ناتوان تر از آمریکا

برخی روزنامه های معروف اروپایی در پی بروز بحران در اقتصاد آمریکا که تاثیر بسزایی بر قاره اروپا داشته، توانایی اتحادیه اروپا برای رویارویی با این بحران مالی را زیر سئوال بردند.

روزنامه ال پائیس اسپانیا با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا از داشتن نهادهای لازم برای رویارویی با بحرانی همچون بحران اقتصادی آمریکا محروم است، نوشت: اروپا از داشتن یک طرح نجات مشترک در برابر بحران چشم پوشی می کند.

اما روزنامه کوریرا دلاسرا ایتالیا هم عقیده دارد که کشورهای اروپایی یک طرح نجات را در پیش خواهند گرفت تا از بانک های خود دفاع کنند.

این درحالی است که در نشست چهار کشور بزرگ اروپایی در کاخ الیزه که به دعوت نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تشکیل شد، بر کمک مالی تاکید شد. اعضای این نشست خواستار برپایی اجلاس سران جهان برای تصویب یک نظام مالی بین المللی جدید شدند.

اما روزنامه های انگلیسی عقیده داشتند که بسیج اروپایی ها برای از بین بردن بی اعتمادی ها درباره آینده کافی نیست.

روزنامه هم ابزرور در این باره نوشت: باوجود بسیج نیروها در اتحادیه اروپا و تصویب طرح نجات آمریکا راه همچنان نا امن است. صندوق های کمک رسانی در شرایط فوق العاده می توانند به خاموش کردن آتش بازارهای مالی کمک کنند، اما درباره آنچه که باید بر روی خاکستر آتش ساخته شود، هنوز صحبتی نشده است.

ساندی تلگراف نیز در واکنش به این مسئله می نویسد: براساس تصمیم گیری سران چهار کشور اروپایی، هنوز تصمیمی برای راه اندازی طرح نجات هماهنگ شده یا رفع بحران مالی کشورها به نوبت گرفته نشده است، اما به احتمال زیاد راه حل دوم مورد پسند قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، اکثر روزنامه های فرانسوی و همچنین سوئیسی بر نقش موثر سارکوزی رئیس دوره ای اتحادیه اروپا که به عنوان یک "مبارز خستگی ناپذیر" برای حل بحران مالی تلاش می کند، تاکید کردند.

روزنامه لو ژورنال دو دیمانیش عقیده دارد که سارکوزی اروپا را به جلو هدایت می کند و اجلاس چهارجانبه اروپایی ها منجر به یافتن راه حل های جدیدی در بازی اقتصاد جهانی خواهد شد.

نتیجه نشست شنبه شب رهبران چهار کشور بزرگ اروپایی و عضو گروه هشت چنین بود: کمک به بانک ها آری، اما تشکیل صندوق کمک اروپایی خیر.

فرانسه، ایتالیا، انگلیس و بویژه آلمانی ها عقیده دارند هرگاه بانکها در آستانه ورشکستگی قرار گیرند و اندوخته های مالی پس‌اندازکنندگان، شرکتها و تعاونی ها تهدید شود وارد عمل خواهند شد.

پس در این صورت طرح تشکیل "صندوق نجات اتحادیه اروپا" به کنار گذاشته شد.

پیشنهاد تشکیل این صندوق که چیزی شبیه به طرح نجات دولت جرج بوش بود، هفته گذشته از سوی وزیر دارایی فرانسه مطرح شد که با مخالفت شدید آلمانی ها روبه رو گشت. آلمان بر نقش هماهنگ بانک ها با یکدیگر تاکید ویژه دارد.