هشدار درباره هرگونه تجاوزگری اسرائیل / گفتگوهای ملی آینده ساز است

"عفاف حکیم" مسئول انجمن زنان حزب الله و رئیس جمعیت حمایت از زنان در امور اجتماعی لبنان در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به گفتگوهای ملی لبنان ابراز خوشبینی کرد و افزود : نگاه ملت لبنان به گفتگوهای ملی خوشبینانه است البته به شرط اینکه غربیها بخصوص آمریکا از دخالت درامور داخلی لبنان خودداری کنند.



- واکنش حزب الله درصورت حمله احتمالی ارتش اشغالگر اسرائیلی به لبنان چگونه خواهد بود؟

از زمانی که صهیونیستهای غاصب در سرزمین اشغالی فلسطین روی کار آمده اند تا به امروز بارها کشورهای منطقه به خصوص لبنان را تهدید به حمله نظامی و یا به این کشور حمله کرده اند. اما اسرائیلیها پس از ناکامی و شکست درجنگ تابستان سال 2006 میلادی برضد لبنان دریافتند که دیگر نمی توانند دست به هرگونه اقدام خودسرانه و توسعه طلبانه بزنند. ما شنیدیم که اخیرا ایهود بارک وزیرجنگ این رژیم ازحمله به لبنان با هشت لشگر ازنیروهای ارتش اسرائیل سخن به میان آورده است اما همانطوری که سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله قاطعانه تاکید کرد چنانچه این نیروها به لبنان بیایند ما آنها را نابود خواهیم کرد.

بنابراین این سخن دبیر کل حزب الله صرفا یک شعار نیست و ما به یاری خداوند می توانیم متجاوزین به لبنان را درمرزهایمان زمین گیر و نابودشان کنیم و این را هم به مقامات اشغالگر و غاصب صهیونیست می گوییم که اگر در تدارک ساماندهی حمله ای علیه کشورمان باشند بدانند که پاسخ مقاومت ملی و ملت لبنان به هرگونه حمله ای نیز کوبنده و سخت تراز گذشته خواهد بود.

- با توجه به دورجدید گفتگوهای ملی میان گروههای مخالف دولت لبنان و گروه 14 مارس که ازحمایت غربیها برخوردار است آینده سیاسی لبنان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

با توجه به فضای گذشته ای که درلبنان حاکم بود و فضای کنونی البته به نظر می رسد این کشور آینده ای دشواری را درپیش رو دارد بویژه اینکه دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیلی همچنان برای وخامت بیش از پیش اوضاع و ناامن کردن این کشور کوچک عربی تلاش می کنند. این دو رژیم درقبل از تشکیل دولت وحدت ملی از حامیان سرسخت گروه 14 مارس بودند .

- با وجود اینکه همچنان لبنان شاهد سلسله انفجارهای کور درمناطق مختلف است و ترورشخصیتها در این کشور ادامه دارد آیا این امر چه تاثیری دارد؟

اکنون الحمد لله اوضاع درلبنان تغییرکرده است و اینک گفتگوهای ملی به توصیه حکیمانه سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله شروع شده است و همه ما به نظرات و پیشنهادات این انسان بزرگ احترام می گذاریم. به نظر می رسد جلسات آشتی ملی بین گروههای لبنانی راهگشای بسیاری از مشکلات داخلی بویژه رکود اقتصادی دراین کشور است، اما ما باید در نهایت این مرحله از گفتگوها را با موفقیت به پایان برسانیم تا دشمنانمان یعنی آمریکا و دشمن اشغالگراسرائیلی نتوانند به اهداف خودشان درلبنان دست یابند. البته ما به آینده و نتیجه بخش بودن برگزاری جلسات آشتی ملی که اکنون درحال انجام است، خوشبین هستیم زیرا وقتی که رهبران گروههای سیاسی درلبنان حاضر می شوند برسریک میزبنشینند و با هم درباره حل مشکلات این کشور گفتگو کنند این خود به معنای تلاش برای پایان دادن به اختلافات است بنابراین همه ما امیدواریم که این گفتگوها درنهایت امر به نتیجه مطلوب و مورد نظر برسد.