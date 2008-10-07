قیمت مرغ زنده 25 درصد کاهش یافت

حسین مقدم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری کیلویی 1600 تومان است، در حالیکه هر کیلو مرغ زنده در ماه مبارک رمضان معادل 2100 تومان خریداری شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به کاهش 25 درصدی قیمت هر کیلو مرغ زنده بیان کرد: در ماه مبارک رمضان هرکیلو گوشت مرغ به قیمت 3 هزار تا 3 هزار و 300 تومان در مغازه ها به فروش رسیده، در حالیکه امروز قیمت مرغ به کیلویی 2 هزار و 400 تومان کاهش یافته است.

وی با تاکید بر متعادل شدن قیمت مرغ برای تولیدکنندگان اظهارداشت: فروش مرغ به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده انگیزه جوجه ریزی را در میان تولیدکنندگان کاهش می دهد و این امر در نهایت به کمبود تولید در بازار منتهی می شود؛ این در حالی است که قیمت کف برای هر کیلو مرغ زنده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام بالغ بر 1570 تومان است.

مقدم نیا با اشاره به مورد تائید نبودن قیمت کف برای خرید مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام عنوان کرد: این قیمت باید هرچه سریعتر مورد تجدید نظر قرار گیرد، ضمن اینکه مازاد تولید در بازار مصرف به منظور جلوگیری از ورود لطمه به تولیدکنندگان باید جمع آوری و ذخیره شود.

وی تصریح کرد: میزان مصرف مرغ ماهانه رقمی معادل 150 هزار تن است و هم اکنون در کلیه مغازه ها و فروشگاه ها به صورت انبوه مرغ موجود است و این امر نشان می دهد که کشش بازار و قدرت خرید به میزان تولید نیست؛ لذا دولت باید شرایطی را ایجاد کند که تولید برای تولیدکننده توجیه اقتصادی یابد.

