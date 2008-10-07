استرس نتایج آزمایش خون را با اختلال همراه می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر پیمان امیدوار که به مناسبت برپایی کنگره سالانه آسیب شناسی ایران که اول تا سوم آبان ماه در تهران برگزار می شود، سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: درپاره ای موارد تاثیر استرس به حدی جدی است که اختلالات فاحشی در نتیجه آزمایش ها بوجود می آورد که این موضوع می تواند سبب قضاوت نادرست پزشک از بیمار خود شود.

وی با اشاره به اینکه استرس فرد هنگام نمونه گیری می تواند باعث افزایش سطح قند خون شده و در نتیجه تست، تحمل گلوکز کاهش یابد، ادامه داد: تغییرات افزایش هموگلوبین خون و تغییرات در میزان هورمون های رشد ، پرولاکتین ، کورتیزول و ... از دیگر نتایج استرس است.

به گفته امیدوار سطح پروتئین های خون در پاسخ به تحریکات استرس بالا می رود و بیمار هنگام نمونه گیری نباید مضطرب و تحت فشار باشد.

وی افزود: با هدف اطمینان از صحت نمونه گیری ضروری است بیمار شب قبل از آزمایش را با آرامش سپری کرده باشد.

امیدوار از برپایی کنگره آسیب شناسی به عنوان محلی مناسب برای تبادل افکار و اندیشه ها میان متخصصان رشته آسیب شناسی ( پاتولوژی) نام برد که اطلاع رسانی در مورد دستاوردهای آن به عموم مردم می تواند دانش عمومی را نسبت به رشته پاتولوژی گسترش دهد.

گفتنی است، دهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران اول تا سوم آبان ماه امسال در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (تالار امام ) توسط انجمن آسیب شناسی ایران بر پا می شود.