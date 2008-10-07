به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شیخ جمال بواطنه وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین تصمیم رژیم اشغالگر قدس در بستن درهای حرم ابراهیمی مقابل نمازگزاران فلسطینی و باز کردن درهای آن برای صهیونیستها را به شدت محکوم کرد.

درهای حرم ابراهیمی در شهر الخلیل فلسطین به مناسبت عید غفران یهودیان از روز دوشنبه 15 مهر تا پنجشنبه 18 مهر بسته خواهد بود.

بواطنه اعلام کرد: رژیم اشغالگر مانع از بالارفتن صدای اذان از مسجد ابراهیمی در طول یک ماه شده است .

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین خواستار کوتاه شدن دستهای اشغالگران از حرم ابراهیمی شد و گفت: این مکان از آن مسلمانان است و هیچ ارتباطی با صهیونیستها ندارد.

وی خواستار توقف آزار نمازگزاران و تفتیش آنها پیش از ورود به مسجد شد.

حرم ابراهیمی بنایی است در وسط شهر الخلیل که پیروان ادیان مختلف معتقدند جسم حضرت ابراهیم (ع) در آنجا قرار دارد. این حرم دارای دیوارهای بزرگی است که حدود 2 هزار سال پیش ساخته و در عصر اسلامی بازسازی شده است. درهای حرم ابراهیمی در اعیاد و مناسبتهای دینی یهودیان به روی مسلمانان بسته است. شهر الخلیل در 44 کیلومتری بیت المقدس قرار دارد.