برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی نظام بانکی ابلاغ شد

رامین پاشایی فام در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی نظام بانکی را به بانکها برای اجرا ابلاغ کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا احیای مجدد شورای پول و اعتبار نیز در قالب این برنامه دیده شده است، گفت: این برنامه شامل سه بخش بود که دو بخش آن هم اکنون برای اجرا به بانکها ابلاغ شده اما پیشنهاد احیای مجدد شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از بخشهای آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر، احیای شورای پول و اعتبار در این برنامه پیشنهاد شده بود، اما جزو بخشهای مصوب شده نبود.

پاشایی فام تصریح کرد: با توجه به اینکه اخیرا موضوع احیای مجدد شورای پول و اعتبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، بخش سوم این برنامه نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش مهر، برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل کارگروهی مشترک بین این دو دستگاه تدوین شده و به دو مشکل اساسی کنونی اقتصاد در حوزه پولی کشور پاسخ می دهد.

دو مشکل مذکور رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن و کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی است، همچنین با سازوکارهای موجود بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی را در سه بخش لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری سیستم بانکی، تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی و اصلاحات و تسویه حسابهای مالی ارائه کرده اند.

در بخش اصلاحات و تسویه حسابهای مالی این برنامه فروش اموال مازاد و تملیکی بر اساس تشکیل کمیته ای با مسئولیت وزارت اقتصاد و مرکب از بانک مرکزی و بانکها مد نظر قرار گرفته، تا لیستی از اموال مزبور تهیه و به بانک مرکزی گزارش داده شود.

وصول مطالبات معوق بانکی از دیگر برنامه های اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها است که لیست اولویت بندی بدهکاران معوق استخراج شده و برای هر یک از آنها سازوکاری جهت پرداخت بدهی ها پیش بینی شده و در این خصوص کمیته ای مشترک میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک عامل تشکیل شده است.