رایزنی نگروپونته و زیباری درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، در این دیدار روند مذاکرات توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، روابط دوجانبه، تحرکات دیپلماتیک عراق و توسعه روابط خارجی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا عصر جمعه به منظور دیدار با مسئولان عراقی و گفتگو درباره توافقنامه امنیتی به طور سر زده وارد بغداد شد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن درجریان است؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.