حماس برای حل اختلافات داخلی جدی است/ توافقنامه مکه بهترین راه حل

"ابواسامه عبدالمعطی" نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهارداشت : حماس هرگز از اصول ثابت خود عقب نشینی نخواهد کرد و برای خدمت به ملت فلسطین و بازپس گیری حقوق مشروع آنها چه از راه مشارکت در دولت یا مقاومت مسلحانه تلاش خواهد کرد.



نماینده حماس در تهران درباره خبر روزنامه عکاظ عربستان مبنی بر موافقت حماس با یازده بند از چهارده بند طرح مصر برای حل اختلافات داخلی فلسطینی ها با تکذیب این خبر گفت : ما هنوز به طور رسمی چنین طرحی را از مصر دریافت نکرده ایم و هیئت ما قرار است امروز به قاهره سفر کند.



وی افزود : ما نسبت به تمام مسائلی که مصر مطرح می کند با دید باز نگاه می کنیم و در گفتگوها برای بازگرداندن وحدت و انسجام به صفوف ملت فلسطین بسیار جدی هستیم و برای گفتگو درباره تمام مسائل آماده هستیم.



ابواسامه درباره این سؤال مهر که بر اساس آنچه روزنامه عکاظ نوشته یکی از بندهای ابتکار مصر لزوم موافقت با تمام توافقنامه های امضا شده میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی است، آیا امکان دارد حماس در نهایت با این بند هم موافقت کند، گفت : حماس هرگز با این بند موافقت نخواهد کرد، زیرا حتی در توافقنامه مکه هم چنین بندی وجود نداشت که حماس با این مسئله موافقت کند و بر همین اساس هم با تشکیل دولت وحدت ملی همراهی نشان داد و ما هرگز در قاهره با هرگونه طرح و ابتکاری که دربرگیرنده این موضوع باشند(موافقت با توافقنامه های امضا شده میان تشکیلات خودگردان) موافقت نخواهیم کرد و برادران مصری ما هم به خوبی به این مسئله آگاه هستند .



نماینده حماس در تهران خاطر نشان کرد : ما بهترین راه حل را بازگشت به توافقنامه مکه مکرمه و سند وفاق ملی می دانیم .



وی درمورد خبر برخی رسانه ها درباره آمادگی یک عضو حماس برای پذیرش ریاست تشکیلات خودگردان، و اینکه حضور حماس در ریاست تشکیلات خودگردان با وجودی که این تشکیلات توافقنامه های متعددی با رژیم صهیونیستی امضا کرده و ناسازگاری آن با اصول این جنبش، اظهار داشت : حماس بر اساس معاهده اسلو انتخاب نشده است، بلکه در انتخاباتی آزاد و با رای ملت فلسطین با هدف خدمت به آنها انتخاب شد و هرگز به این معاهده پایبند نبوده و نخواهد بود، اما درباره تمدید ریاست محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان، مدت ریاست وی ژانویه به پایان خواهد رسید و مجلس قانونگذاری فلسطین هرگونه تمدید مدت ریاست وی را غیر قانونی می داند.



وی افزود : بر اساس قانون اساسی فلسطین در صورتی که تشکیلات خودگردان فلسطین، رئیس نداشته باشد، رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین به طور موقت وظایف وی را برعهده می گیرد که با توجه به اسارت عزیز الدویک در زندانهای اشغالگران، احمد بحر جانشین وی این ماموریت را برعهده خواهد گرفت.

ابواسامه درباره آینده مذاکرات با رژیم صهیونیستی در صورتی که عضوی از حماس ریاست تشکیلات خودگردان را هر چند موقت برعهده بگیرد، اظهار داشت : جنبش حماس با هدف خدمت به ملت فلسطین در دولت مشارکت کرده و ریاست تشکیلات را نیز با همین هدف می پذیرد، اما هرگز با رژیم صهیونیستی وارد مذاکره نخواهد شد و برای بازپس گیری حقوق ملت فلسطین چه از راه مقاومت مسلحانه یا مشارکت در دولت یا ریاست تشکیلات اقدام خواهد کرد.



نماینده حماس در تهران تاکید کرد : ما هرگز با رژیم صهیونیستی سازش نخواهیم کرد، بلکه این رژیم را مجبور خواهیم کرد به حقوق ملت فلسطین احترام بگذارد و همانگونه که با مقاومت، این رژیم را وادار به عقب نشینی از غزه کردیم با مقاومت و ایستادگی اشغالگران را وادار خواهیم کرد از کرانه باختری نیز خارج شوند.