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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

هیئت دولت تصویب کرد:

استقرار و تداوم فعالیت دفتر نمایندگی ایران در مقر سازمان ایکائو در کانادا

استقرار و تداوم فعالیت دفتر نمایندگی ایران در مقر سازمان ایکائو در کانادا

هیئت وزیران استقرار و تداوم فعالیت دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ایکائو در شهر مونترال کانادا را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 2076/11 مورخ 14/2/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) از شمول بند (2) تصویب‌نامه شماره 73128/ت34348هـ مورخ 10/11/1384 مستثنا بوده و استقرار و تداوم فعالیت دفتر مذکور در مقر سازمان ایکائو در شهر مونترال کانادا بلامانع است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان یادشده (ایکائو) با حفـظ سمت به عنوان قائم مقام سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور کانادا فعالیت کند.

کد مطلب 761163

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