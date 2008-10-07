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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

ناراحتی فرماندهان ارتش پاکستان از اظهارت زرداری درباره هند

ناراحتی فرماندهان ارتش پاکستان از اظهارت زرداری درباره هند

اظهارت رئیس جمهور پاکستان مبنی بر اینکه اسلام آباد هند را تهدیدی برای خود نمی داند به شدت موجب ناراحتی فرماندهان ارتش پاکستان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات "آصف علی زرداری" در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال درباره روابط پاکستان با هند، ناراحتی فرماندهان ارتش پاکستان را موجب شده و این افراد به شدت نگران تاثیر این سخنان در میان نظامیان پاکستانی هستند.

بر همین اساس، در صورت به هم خوردن روابط زرداری با فرماندهان ارتش پاکستان، وی با مشکلات زیادی در راه برقراری امنیت در کشورش مواجه خواهد شد و این در حالی است که پاکستان هم اکنون با مشکلات زیادی در مرزهای خود بویژه مرز با افغانستان مواجه است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، علاوه بر ناراحتی نظامیان پاکستانی از اظهارات زرداری، علمای دینی پاکستان نیز از نحوه رفتار رئیس جمهور خود با "سارا پیلین" معاون نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ناراحت هستند.

زرداری در هنگام سفر به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با پیلین دیدار کرد و به گفته علمای دینی پاکستان نحوه رفتار زرداری در این دیدار برازنده رئیس جمهور یک کشور مسلمان نبوده است.

   

 

کد مطلب 761174

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