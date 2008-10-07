اساس مبارزه حضرت امام (ره) مبارزه از جنس فرهنگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش مسئولین ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی سراسر کشور صبح امروز دکتر محمد هاشمی ترجنی مسئول مرکز مطالعات دانشجویی انقلاب اسلامی با ایراد سخنانی به تشریح روش مبارزاتی خاص بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی پرداخت.

وی گفت: روش مبارزاتی امام روشی خاص و منحصر به فرد بود و در هیچیک از انقلاب های جهان وجود نداشت.

وی با بیان اینکه بر اساس تعالیم اسلامی انسان بدون مبارزه معنایی ندارد و انسان تنها با مبارزه و قیام علیه وضع موجود به سعادت و عدالت می رسد، گفت: امام خمینی (ره) از روشهای کلاسیک و معمول هم برای مبارزه و قیام علیه رژیم شاهنشاهی استفاده نکرد.

ترجنی گفت: امام از روش سیاسی و پارلمانیستی و مسلحانه برای سرنگونی رژیم شاه استفاده نکرد با اینکه اساسا با سلطنت مخالف بود و هیچ تعاملی را با رژیم برقرار نکرد.

وی افزود: اساس مبارزه امام مبارزه فرهنگی بود و مبارزات سیاسی ایشان تحت الشعاع مبارزات فرهنگی ایشان بود.