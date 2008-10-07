چهارمین اجلاس جهانی اشتغال جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی صولی با اشاره به حضور نمایندگان 40 کشور در این اجلاس اظهار داشت: در این اجلاس ضمن تبادل نظر با وزرای جوانان سایر کشورها، گزارش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه اشتغال ، در کارگاه جانبی اجلاس ، نشست های عمومی و مذاکرات ارائه شد.

وی با اشاره به برتری نتایج تجربیات ایران در زمینه اشتغال جوانان،نسبت به دیگر کشورهای شرکت کننده تصریح کرد: کشور ایران از بسیاری از شاخص های جهانی در زمینه اشتغال جوانان جلوتر است. در حاشیه این اجلاس دیدارهایی میان وزرای جوانان و ورزش کشورهای عراق و آذربایجان و رئیس شبکه جهانی اشتغال جوانان با نمایندگان ایران صورت گرفت.

صولی با اشاره به حضور تشکل های غیردولتی در این اجلاس افزود: پونام رئیس شبکه جهانی اشتغال جوانان دردیدار با دکتر اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خواستار تقویت فعالیت ایران در منطقه شد و نسبت به آغاز همکاری های چند جانبه در حوزه آسیای میانه، کشورهای اسلامی وخاورمیانه اعلام آمادگی کرد.

وی به دعوت رسمی از وزیر جوانان و ورزش آذربایجان برای حضور در ایران اشاره کرد و گفت: طبق توافقات صورت گرفته متن نهایی تفاهم نامه همکاری سازمان ملی جوانان ایران و وزارت جوانان و ورزش آذربایجان تا دو ماه آینده طی سفر آزاد رحیم اف به ایران امضا خواهد شد. این موافقتنامه می تواند مقدمه ای برای گسترش روابط در حوزه سازمان های مردم نهاد دو کشور باشد.

مشاور امور بین الملل سازمان ملی جوانان همچنین از سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان به کشور عراق جهت امضای تفاهم نامه مشترک برای همکاری در حوزه های مرتبط با نسل جوان خبر داد و افزود: در حاشیه اجلاس جهانی اشتغال جوانان و در دیدار نمایندگان سازمان ملی جوانان با وزیر جوانان و ورزش عراق بر چالش های جدی فراروی جوانان عراقی تاکید شد و با توجه به اینکه هویت نسل جوان این کشور در معرض تهدید است، طرفین نسبت به ارائه راهکارهایی علمی برای دفاع از هویت اسلامی جوانان ایران و عراق توافق کردند.