برخی نمایندگان عوام فریبی می کنند/ قاضی پرونده پالیزدار به مجلس بیاید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی امروز و در قالب تذکر شفاهی سخن می گفت در واکنش به مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان درباره اعطای 100 میلیون تومان وام به هر کدام از نمایندگان بیان داشت: اینکه مثلا می گویند چراغ کمیسیون ها روشن می ماند یا به نمایندگان میوه می دهند و این اشرافی گری است این نوع اظهارات چیزی جز عوام فریبی نیست.

وی درادامه سخنانش افزود: این افراد نباید روی مسائل گذشته خود روپوش بگذارند و به نظر من باید در خصوص پرونده پالیزدار اجازه داده شود که در جلسه ای غیر علنی قاضی پرونده درباره نقش این آقا و اطلاعات طبقه بندی شده و سری که منتقل کرده است توضیح بدهد.

وی یادآور شد: این آقا که بارها به عنوان متهم اصلی در جریان پرونده پالیزدار بازجویی شده و همان موقع با عوام فریبی حدود 40 روحانی کشور را زیر سئوال برده است.