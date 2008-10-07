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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

نماینده مردم کرج :

برخی نمایندگان عوام فریبی می کنند/ قاضی پرونده پالیزدار به مجلس بیاید

برخی نمایندگان عوام فریبی می کنند/ قاضی پرونده پالیزدار به مجلس بیاید

عزیز اکبریان گفت: برخی نمایندگان اظهاراتی مطرح می کنند که به جز تقدس نمایی و عوام فریبی چیزی نیست و به نظر من آنان باید به مسائل گذشته خود برگردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی امروز و در قالب تذکر شفاهی سخن می گفت در واکنش به مصاحبه اخیر یکی از نمایندگان درباره اعطای 100 میلیون تومان وام به هر کدام از نمایندگان بیان داشت: اینکه مثلا می گویند چراغ کمیسیون ها روشن می ماند یا به نمایندگان میوه می دهند و این اشرافی گری است این نوع اظهارات چیزی جز عوام فریبی نیست.

 وی درادامه سخنانش افزود: این افراد نباید روی مسائل گذشته خود روپوش بگذارند و به نظر من باید در خصوص پرونده پالیزدار اجازه داده شود که در جلسه ای غیر علنی قاضی پرونده درباره نقش این آقا و اطلاعات طبقه بندی شده و سری که منتقل کرده است توضیح بدهد.

وی یادآور شد: این آقا که بارها به عنوان متهم اصلی در جریان پرونده پالیزدار بازجویی شده و همان موقع با عوام فریبی حدود 40 روحانی کشور را زیر سئوال برده است.

 

کد مطلب 761195

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