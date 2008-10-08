عملکرد طبیعی تیروئید باعث سلامت پوست و مو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، صرف نظر از سن و داشتن موهایی طبیعی یا رنگ کرده و آسیب دیده ، سلامت فولیکولهای نگهدارنده مو و شادابی پوست نیاز به ترشح منظم و کافی هورمونهای T3, T4 غده تیروئید دارد .

بررسی ها نشان داده است بسیاری از زنان 40 تا 69 ساله که دچار ریزش شدید مو و مشکلات پوستی می شوند با تشخیص و درمان به موقع مشکلات و اختلالات غده تیروئید درمان می شوند.

حتی مشخص شده است این دو هورمون غده تیروئید در رشد طبیعی موها و زمان مرگ سلولهای پوستی نیز نقش قابل ملاحظه ای دارند.

براساس این گزارش، ملانین که مسئول رنگدانه های مو و فولیکولها می باشد با ترشح و تحریک هورمونهای غده تیروئید به فعالیت طبیعی می پردازد.

لازم به ذکر است ، اختلالات غده تیروئید ممکن است در هر سنی بروز نماید و البته این گونه اختلالات در زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

در حال حاضر فقط در کشور امریکا بیش از 27 میلیون نفر به گواتر که ناشی از کم کاری یا پرکاری غده تیروئید است مبتلا می باشند.