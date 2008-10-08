به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون ایران در ماه رمضان 87 یکی از پرتنش‌ترین مقاطع خود را پشت سر گذاشت. تنش‌هایی که متأثر از بازتاب مجموعه‌های به نمایش درآمده این سازمان بین مخاطبان و البته بیش از آنها بین رسانه‌ها و مسئولان و ... بود.

هر چند تلویزیون در مقاطعی چون پخش مجموعه‌های "شب‌های برره"، "ساعت شنی" و "مرد هزار چهره" انتقادهای بسیار را متحمل و حتی رئیس رسانه ملی برای پاسخ به موج اعتراض‌ها به مجلس فراخوانده شد، اما انتقادهای چندسویه به مجموعه‌های رمضان امسال از چند سو این سازمان را زیر فشار قرار داد.





بزنگاه

ماه رمضان که همواره در تلویزیون با اقبال مخاطب عمومی نسبت به مجموعه‌ها همراه بود، امسال کلید شانس خود را پشت در جا گذاشت و زیر آماج اعتراض و انتقاد گروه و جریان‌های مختلف بی‌دفاع ماند. بیشتر به این دلیل که هیچکس تصور این شکست فراگیر را برای مجموعه‌های امسال متصور نبود.

طبق تجربه موفق سال‌های گذشته یک مجموعه طنز با حضور کارگردان امتحان پس داده این حیطه (بزنگاه)، مجموعه ماورایی باز هم با کارگردان موفق اینگونه آثار (روز حسرت)، مجموعه کمدی با بازیگران موفق طنز تلویزیون (مأمور بدرقه) و حضور یک مجموعه اجتماعی با رگه‌های تلخ و سنتگرایانه (مثل هیچکس) نوید آن را می‌داد که امسال برنامه‌سازان نباید نگران باشند.

اما پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمد و بار دیگر ثابت شد مخاطب تلویزیون غیر قابل پیش‌بینی است و محاسبه‌های روی کاغذ به هیچ وجه نمی‌تواند به چیزی قطعیت بدهد. حتی حضور رضا عطاران، سیروس مقدم و فهرست بلندبالای بازیگران برجسته و حرفه‌ای و تکیه بر جواب مثبتی که مخاطب به مضامین طنز، ماورایی، تلخ و اجتماعی و حتی فضاهای سنتی داده است.

گذشته از همه نقد و نظرهایی که از زمان آغاز پخش مجموعه‌ها در وجوه مختلف وارد شد که بسیاری قابلیت طرح و تحلیل هم داشت، وجه اشتراک دیگر این آثار ضعف فیلمنامه و قصه بود که با رسیدن به نقطه پایانی نتوانست جوابگوی انتظار مخاطبانی باشد که این آثار را دنبال کردند تا با رسیدن به پایان، نقطه روشنی را که سازندگان نویدش را می‌دادند، ببینند.

با توجه به اینکه ضعف پایان‌بندی از نقاط ضعف همیشگی مجموعه‌های تلویزیونی محسوب می‌شود طوری که حتی مجموعه‌های خوش‌ساخت نیز در انتها به یک پایان سرهم‌بندی شده ختم می‌شوند، پیش‌بینی این نقطه ضعف در مجموعه‌های رمضانی امسال که بد شروع کرده بودند، چندان هم دور از ذهن نبود.

"روز حسرت" با تکیه به جذابیت آثار ماورایی مجموعه‌هایی چون "صاحبدلان"، "پیامک از دیار باقی"، "اغما"، "او یک فرشته بود"، "کمکم کن"، ... و مهارت‌های سیروس مقدم در کار با این موضوع‌ها به عنوان مجموعه انتخابی شبکه اول برای رمضان انتخاب شد.

نخستین حضور فرامرز قریبیان در یک مجموعه مناسبتی، تکرار حضور موفق افسانه بایگان در "پیامک از دیار باقی" و بازی بازیگران جوان چهره چون پوریا پورسرخ و مهراوه شریفی‌نیا که در مجموعه "ساعت شنی" موفق ظاهر شده بود، از جمله امتیازهای بالقوه این مجموعه بودند.

علیرضا افخمی که در چند سال اخیر مهارتی خاص در نگارش قصه‌های ماورایی پیدا کرده نیز یکی از برجستگی‌های مجموعه "روز حسرت" بود که نوید مواجهه با کاری شسته و رفته و حرفه‌ای را می‌داد که با توجه به فشار کاری تولید مجموعه مناسبتی، سنگینی کفه ترازو را به سوی برتری کیفیت پیش می‌برد.

اما اینها امتیازهای بالقوه بودند و نتیجه نشان داد محاسبه روی کاغذ همه چیز نیست. عمده‌ترین ضعف "روز حسرت" را شاید بتوان نگاه افراطی به ماورا و عینیت بخشیدن بیش از حد به رویای صادق شخصیت‌ها دانست. وجهی که پاشنه آشیل مجموعه‌های ماورایی است ولی با حاکمیت بر ماجرای عینی و رئال مجموعه همه چیز را به سوی دنیایی ذهنی و شخصی پیش برد.

به این ترتیب وقتی مجموعه از اولین قسمت‌ها با نشان دادن برزخ ذهنی یک شخصیت آغاز می‌شود، چاره‌ای ندارد جز آنکه پایان را نیز با به سرانجام رساندن همه شخصیت‌ها در همان عالم ماورا به اتمام برساند. چون با چنین پرداختی واقعیت زندگی و به سرانجام رسیدن شخصیت‌ها در دنیای واقعی نمی‌تواند جوابگوی کار باشد.

"مثل هیچکس" با تکیه بر جذابیت‌های آثار اجتماعی و تلخ به خصوص "زیر تیغ" و جذابیت پرداختن به زندگی و مناسبات سنتی به عنوان مجموعه رمضانی شبکه دو انتخاب شد. ضمن اینکه تولید مجموعه زودتر از موعد مقرر مجموعه‌های رمضانی آغاز شده بود، نوید رسیدن به نتیجه‌ای حرفه‌ای و جذاب را برای مخاطب می‌داد.

حضور بازیگری چون حسین یاری که پیش از این حضوری موفق در مجموعه مناسبتی "شب دهم" داشت، در کنار جمعی از بازیگران حرفه‌ای چون اصغر همت، پرویز پورحسینی، پروانه معصومی، آتنه فقیه‌نصیری، رامین راستاد و ... از جمله عواملی هستند که می‌توانستند به عنوان نقطه قوت بالقوه این مجموعه محسوب شوند.

علی‌اکبر محلوجیان که با نگارش فیلمنامه مجموعه "زیر تیغ" توانست تلخی و خشونت حاکم بر زندگی طبقه فرودست را در قصه‌ای به شدت دراماتیک جذاب کند، گزینه‌ای مناسب برای نگارش مجموعه مناسبتی بود. هر چند در این میان سابقه نداشتن عبدالحسن برزیده در ساخت مجموعه‌های مناسبتی از نکاتی بود که میزان آزمون و خطای مجموعه شبکه دو را بالا می‌برد.

"مثل هیچکس" با ارتباط کمرنگ به ماه رمضان بیشتر بر مناسباتی متمرکز بود که نتوانست با روابط زمان حال مخاطبان ارتباط برقرار کند. مناسبات خانواده‌ای که بزرگترین دغدغه آنها فارغ از آنچه در فضای جامعه جریان دارد تدارک مراسم سمنو‌پزان و ارتباط‌های خانوادگی است و قرار است داداشی پا را فراتر از یک بزرگ خانواده بردارد و به شخصیتی معنوی بدل شود.

با این تحلیل است که باید در پایان این مجموعه نماز خواندن همه افراد خانواده به پیشنمازی داداشی را با تکیه بر حرکات دوربین و نمای رو به آسمان بعدی معنایی دانست که احتمالاً از برکات ماه میهمانی خدا نصیب مجموعه "مثل هیچکس" شده است.

"بزنگاه" با تکیه بر موفقیت رضا عطاران در کارگردانی و بازی در مجموعه‌های "خانه به دوش"، "متهم گریخت" و "ترش و شیرین" به عنوان مجموعه رمضانی شبکه سه انتخاب شد. به خصوص که عطاران با طنز خاص و اجتماعی خود یکی از دو قطب طنز تعیین‌کننده تلویزیون را در کنار مهران مدیری به خود اختصاص داده است.

حضور جمع بازیگران همیشگی مجموعه‌های عطاران چون حمید لولایی، علی صادقی، غلامرضا نیکخواه، احمد پورمخبر و همچنین بازگشت مرجانه گلچین پس از سال‌ها به عرصه تلویزیون از نقاط قوت بالقوه کار بودند که نوید حرکت عطاران روی نوار موفقیت را می‌داد.

انتخاب سروش صحت به عنوان نویسنده این مجموعه در میانه کار می‌توانست این نقاط قوت را تأیید کند. بخصوص که صحت و محمدرضا آریان همکاری موفق در نگارش "ترش و شیرین" داشتند که البته در "بزنگاه" آریان در همان ابتدای کار انصراف داده و صحت جای او را گرفت.

به مجموعه عوامل باید نگاه خاص سازندگان مجموعه به معضل اعتیاد را در نظر گرفت که یکی از خطرهای آشکار "بزنگاه" بود. نگاه حاکم بر مجموعه برآمده از تفکر روانشناسانه مدرن به معتاد و اعتیاد به عنوان بیمار و بیماری مهلک است نه مجرم و جرم. این نگاه در اولین بازخورد با مخاطب می‌توانست واکنش ایجاد کند.

به این وجه می‌توان ورود سبکی تازه از طنز رئالیستی را به "بزنگاه" اضافه کرد که دیگر یک تصویر شسته و رفته و مرتب از شخصیت‌هایش به نمایش نمی‌گذارد بلکه به سمت و سوی ثبت تمام و کمال جزئیاتی می‌رود که نه تنها به تصویر درنیامده بلکه همه افراد تلاش می‌کنند در مقابل هم نیز این وجوه را پنهان کنند.

البته همه این نکات اشاره شده که جزئی از عوامل تضعیف "بزنگاه" هستند نمی‌توانند ضعفی را که در طراحی، چینش ماجراها و پرداخت برخی اتفاق‌ها وجود دارد پنهان کنند و مجموعه این وجوه دست به دست هم می‌دهند تا مجموعه جدید عطاران انتظارها را برآورده نکند و با یک پایان خوش فرمایشی که با تداخل چند عروسی و پیوند همراه است، به همه چیز خاتمه دهد.





روز حسرت

"مأمور بدرقه" با تکیه بر موفقیت چهره‌های طنز تلویزیونی و بدون توجه به تجربه ناموفق سعید سلطانی در رمضان سال گذشته به عنوان مجموعه رمضانی شبکه تهران انتخاب شد. نکته‌ای که از قبل هم قابل پیش‌بینی بود ناموفق بودن سلطانی در ساخت "شکرانه" و خالی بودن کارنامه او از گرایش‌های طنازانه بود.

صرف نظر از حضور از پیش‌تعیین شده سلطانی، جمعی از بازیگران امتحان پس‌داده عرصه طنز چون جواد رضویان، سیروس گرجستانی، مهرانه مهین‌ترابی، بهاره رهنما و ... به عنوان برگ‌های برنده مجموعه "مأمور بدرقه" انتخاب شدند تا تجربه‌های موفق قبلی خود را این بار در قصه‌ای تازه تکرار کنند.

اما فیلمنامه این مجموعه که بر اساس طرحی از خشایار الوند توسط امیرعباس پیام به نگارش درآمد، قابلیت اداره کار را در 30 قسمت نداشت و حتی نخستین حضور محسن طنابنده نتوانست در شوخی‌های تکراری و روند کند و کسل‌کننده مجموعه بهبود حاصل کند و امتیازی به "مأمور بدرقه" بدهد.

مجموعه‌ای که به عنوان سومین نقطه تاریک کارنامه سلطانی پس از "خانه‌ای در تاریکی" و "شکرانه"، نتوانست یادآور مجموعه موفق "پس از باران" باشد که در نقطه اوج آثار این کارگردان قرار گرفته است.