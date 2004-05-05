هواداران پرسپوليس با بازيكنان در گير شدند

به گزارش خبرنگار " مهر" در تمرين امروزعصر سرخپوشان پرسپوليس بازيكنان در ابتدا در محل رختكن ورزشگاه درفشي فر با لباسهاي شخصي با وينكو بگوويچ جلسه اي را برگزار و به خاطرتحقق نيافتن وعده هاي باشگاه از تمرين اجتناب كردند. سپس بگوويچ كه با حالتي عصباني از رختكن خارج شده بود در اطاق ديگري با سردسته هاي هواداران جلسه اي را برگزار مي كند كه پس از آن در حالي كه بازيكنان با لباس هاي شخصي قصد ترك ورزشگاه را داشتند اين هواداران از بازيكنان به خاطر تمرين نكردن گلايه مي كنند كه در ادامه اين حركت به درگيري لفظي و فيزيكي بين دايي ، باقري ، گل محمدي و محمدي كه براي آرام كردن جو ايجاد شده در ميان هواداران قرار گرفته بودند مي انجامد. در اين ميان عده اي از هواداران پرسپوليس با عكاس يكي از روزنامه هاي ورزشي درگير شده وبا ضرب و شتم او را از ورزشگاه بيرون مي كنند.

در حال حاضر اوضاع درمحل تمرين پرسپوليس آرام است و بازيكنان در كنار ماشين هاي خود در حال گفت و گو با هواداران هستند.