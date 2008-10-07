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۱۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

آمریکا بار دیگر سوریه را به دخالت در لبنان متهم کرد

آمریکا ضمن متهم کردن سوریه به دخالت در لبنان، آن را غیر قابل قبول توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا ضمن ابراز نگرانی از تقویت ارتش سوریه در مرز لبنان گفت که انفجارهای اخیر در دمشق نباید بهانه ای برای بازگشت نیروهای سوریه به لبنان باشد.

"رابرت وود" سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کشورش و دیگران این نکته را برای سوریه روشن ساخته اند که هرگونه دخالت دمشق در امور لبنان غیر قابل پذیرش است.

وی گفت که سوریه نباید از حملات اخیر در طرابلس لبنان و دمشق پایتخت سوریه به عنوان بهانه ای برای دخالت در امور داخلی لبنان بهره برداری کند.

وی با اشاره به تقویت مرزهای شمالی لبنان از سوی ارتش سوریه برای ممانعت از قاچاق تسلیحات به این کشور گفت: پر واضح است که ما درباره این فعالیت ها در طول مرزها نگران هستیم و این نباید به دخالت بیشتر از سوی سوریه در امور داخلی لبنان منجر شود.

کد مطلب 761274

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