تنش آبی ظرف ماههای آتی در کشور/ احتمال بروز خاموشی در پائیز و زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدپرویز فتاح صبح امروز در حاشیه دومین همایش ملی آب و فاضلاب کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارشات سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم خشکسالی ها در نیمه دوم سال جاری و بهار سال آتی گفت: پیش بینی های هواشناسی نشانگر این است که باید احتیاط لازم را در موضوع مصرف آب و برق داشته باشیم چراکه وضعیت بارندگی ها با گذشت 16 روز از شروع سال آبی جدید مطلوب نیست و ممکن است خشکسالی ها تداوم یابد.

وزیر نیرو افزود: بر همین اساس در پائیز و زمستان سال جاری احتمال بروز خاموشی هایی در شبکه برق کشور وجود دارد اما تمامی تلاش وزارت نیرو این است که این میزان به حداقل رسد.

وی تصریح کرد: وضعیت خاموشی ها در بهار سال آتی نیز بستگی به میزان بارشها دارد اما مطابق اعلام سازمان هواشناسی، بارندگی های کشور زیر حد نرمال است.

به گفته فتاح، پیش بینی می شود که ظرف دو- سه ماه آتی در تنش آبی قرار داشته باشیم اما تمامی تلاش وزارت نیرو این است که مشکل خاصی برای مردم بروز و ظهور نکند ضمن اینکه تدابیری نیز در این وزارتخانه برای جلوگیری از بروز بحران اندیشیده شده است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: ستاد خشکسالی در کشور در تابستان آتی برای مقابله با تبعات خشکسالی تشکیل شد که پیشنهاد ما به دولت این بوده که کار این ستاد که برای مدت محدودی پایه ریزی شده بود، به دلیل احتمال بروز خشکسالی تداوم یابد.

فتاح در خصوص سوخت نیروگاهها نیز گفت: در سال جاری 400 هزار مترمکعب به ظرفیت مخازن سوخت نیروگاهها اضافه شده و هم اکنون ظرفیت این مخازن از 8/2 به 2/3 میلیارد لیتر رسیده است.

وزیر نیرو ادامه داد: بر این اساس با شرکت ملی گاز نیز هماهنگی هایی صورت گرفته که علاوه بر تحویل سوخت، روزانه 30 میلیون مترمکعب سوخت را نیز اضافه تر به وزارت نیرو تحویل دهد. البته سال گذشته مشکل نرسیدن سوخت در برخی روزها به نیروگاهها، یخ زدگی جاده ها و بروز مشکل انتقال سوخت بود که امسال تدبیری اندیشیده شده که سوخت از طریق خطوط انتقالی که احداث شده، به نیروگاهها انتقال یابد.

فتاح ضمن تشکر از همراهی مردم در روزهای بحرانی تابستان سال گذشته در خصوص مصرف بهینه آب و برق، خواستار همراهی آنها در ماههای آتی با وزارت نیرو شد.