تسلط به مسائل دینی تنها راه پاسخ به تشکیک جریانهای معارض است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد آیت الله واعظ طبسی پیش از ظهر امروز در رواق دارالحکمه بارگاه منور حضرت رضا(ع) در دیدار با یک هزار نفر از دانش‌آموزان مدارس امام رضا(ع) افزود: انتظاری که نظام اسلامی از همه دست‌اندرکاران مسائل فرهنگی و دانش‌آموزان و دانشجویان دارد این است که هرگز به یک مرحله و موضوع قانع نباشند و همواره به دنبال آموختن، یافتن، پژوهش کردن و تعلیم و تعلم باشند.

وی افزود: در شرایطی که علم، دانش و صنعت با شتابی روزافزون در حال پیشرفت است، جوامع اسلامی که همواره در طول تاریخ در مسائل علمی پیشگام بوده و گوی سبقت از دیگر ملت‌ها و جوامع را ربوده‌اند، باید از قدرت مانور بیشتری نسبت به جوامع جهانی برخوردار باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان با اشاره به ذهن‌های آماده جوانان و نوجوانان گفت: عالمان، متفکران و صاحبنظران باید بذر علم‌آموزی را در کنار ایمان به خدا در دلهای نوجوانان و جوانان بکارند تا در آینده در محافل علمی و کنفرانس‌های جهانی علاوه بر کسب مقام‌های اول، الگوهای علمی را به جهان ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه نوجوانان ایرانی از توانایی و استعداد بسیار بالای علمی برخوردارند، گفت: امروز یک جوان 14 ساله در حوزه علمیه قم در آستانه اجتهاد قرار دارد که نمونه‌ای از توانایی‌ فرزندان این آب و خاک است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن برنامه‌ریزی وسیع و گسترده‌ای برای تخریب پایه‌های فکری نسل جوان کرده است، گفت: جوانان ما باید از نظر تسلط به مسائل علمی و دینی آنقدر قوی باشند که بتوانند در برابر تشکیک و تردید جریان‌های معارض پاسخ مستند و مستدل ارائه کنند.

آیت الله واعظ طبسی، خاطرنشان کرد: گرچه شرایط امروز با شرایط چند سال قبل تفاوت کرده و دروازه‌های جهانی به روی ما باز است و جوانان ما در معرض تهاجم اخلاقی، علمی و اعتقادی قرار دارند، اما باید بدانیم مقاومت در برابر این فشار و تهاجم در عین دشواری، آسان است.

نماینده ولی فقیه در خراسان افزود: جوان مؤمن، متعهد، دشمن‌شناس و ولایی می‌تواند با بالابردن اطلاعات و دانش خود به مقابله علمی با دشمنان برخیزد.

وی با بیان اینکه هیچ مکتبی همچون اسلام جامعه بشری را به فراگیری علوم ترغیب و تشویق نکرده است، خطاب به دانش‌آموزان، اظهار داشت: امروز جهاد و مبارزه شما در راه خدا با دشمن، انجام کار علمی هم در علوم تخصصی و هم علوم اسلامی است.

وی ادامه داد: این بزرگترین مسئولیتی است که متوجه نسل جوان و نوجوان و مربیان، دبیران و دست‌اندرکاران امور پرورشی و آموزشی است.

در این مراسم مجید واله، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی مدارس امام رضا(ع) پرداخت و گفت: این فعالیت‌ها بر دو محور ایجاد معنویت در فضای آموزشی و ایجاد نشاط و شادابی در قالب آموزه‌های رضوی برنامه‌ریزی و انجام شده است.