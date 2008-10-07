دشمن از نفوذ معنوی و توانمندی های نظام اسلامی نگرانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی سیاسی فرماندهان و کارکنان ستاد نیروی دریایی سپاه با موضوع تحلیلی مسائل سیاسی روز و سخنرانی رئیس اداره سیاسی سپاه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.

رئیس اداره سیاسی سپاه در جمع کارکنان "ندسا" با تاکید بر این مطلب که حتی خود غربیها هم بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران واقف هستند، افزود: وحدت استراتژیک آنان بر علیه ایران نه به دلیل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بلکه از سر هراس آنان از تبدیل و تثبیت شدن ایران به یک قدرت جهانی است.

سردار جوانی در ادامه اظهار داشت: غرب به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ایران با پرچمداری خود، اندیشه سیاسی 500 ساله غرب را به چالش کشیده است.

وی گفت: تردید نکنید که اگر ما تاثیر گذار نبودیم و نفوذ و قدرت نداشتیم اصلا با ما کاری نداشتند این قابلیت ها و توانمندی های جمهوری اسلامی است که آنها را به شدت نگران کرده است.

رئیس اداره سیاسی سپاه با اشاره به اینکه اقتدار و توانمندی نظام اسلامی فکر حمله نظامی را تا حدود زیادی از مخیله دشمن بیرون کرده است، گفت: دشمن در شرایط کنونی چشم طمع به برخی مهره ها و جریان های داخلی دوخته است.

وی افزود: جریان هایی هستند که استعداد خیانت و همراهی با دشمن و عدول از ارزش ها را دارند انتخابات آزاد در کشور ما یک ویژگی به حساب می آید ودشمن سعی دارد از همین روزنه به نفع خود بهره برداری سوء کند و با سرمایه گذاری برهمین جریان هایی که اشاره شد ناکامی های خود را با جابجایی قدرت و حاکمیت جبران نمایند.

جوانی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح تحول و تعالی در سپاه گفت: این طرح پیامد مدتها تحقیق و مطالعه و نتیجه خرد جمعی است و قطعا اگر به خوبی به مرحله اجرا درآید منشا برکات و ثمرات ارزشمندی برای شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: ساختار یک سازمان اصالت ذاتی ندارد و باید متناسب با شرایط و ماموریت ها باشد و شرایط جدید و حجم و نوع تهدیدات جدید و ناهمطراز ما را به این جمع بندی رساند که یک سری تغییرات ساختاری داشته باشیم.

سردار جوانی درباره طرح تعالی نیز گفت: این طرح الهام گرفته از تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است و این طرح در حقیقت یک خود انتقادی است که آیا ما امروز همانی هستیم که باید باشیم و وضع موجود را با نقطه مطلوب مقایسه کرده و موانع را در راه رسیدن به نقطه مطلوب از میان برداریم.