صنعت شیشه در خراسان رضوی رو به پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت جام، سید حسین احمدی صبح امروز در بازدید از روند احداث کارخانه سیمان نصرآباد افزود: بهترین و غنی ترین منابع سیلیس کشور در تربت جام قرار دارد.

احمدی اظهار داشت: با بهره برداری از این منابع و ایجاد شهرک صنعتی سیلیس و تولید شیشه، انحصار این صنعت که در اختیار استان های تهران، قزوین و همدان است، شکسته خواهد شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان روند احداث کارخانه سیمان غرب آسیا را در نصرآباد، مطلوب عنوان کرد و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده بهره برداری از این واحد صنعتی در سال ١٣٩٠ آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید روزانه پنج هزار تن سیمان بزرگ ترین کارخانه سیمان در شرق کشور است که با بهره برداری از آن تحول عظیمی در منطقه ایجاد خواهد شد.