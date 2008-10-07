سلولهای خورشیدی قابل انعطاف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی شیوه ای برای ساخت سلولهای خورشیدی سیلیکونی و قابل انعطاف ابداع کرده اند. این سلولها به اندازه ای قابل انعطافند که می توان آن را به دور یک مداد پیچید و به اندازه ای شفافند که می توان از آنها بر روی شیشه اتومبیلها و ساختمانها استفاده کرد.

محققان برای ساخت این سلولها روشی را ابداع کرده اند که با کمک آن سیلیکونهای رایج را به قطعات ورق نازک شکننده ای تبدیل کرده و سپس این قطعات را به مواد قابل انعطافی انتقال خواهند داد.

این محققان با استفاده از تکنیک خاصی قطعه بزرگی از سیلیس را به صفحات بسیار نازکی تبدیل کردند که از صفحات رایج سیلیکونی 10 تا 100 بار نازک تر است. سپس این لایه های نازک با استفاده از ابزاری لاستیکی به سطح ماده جدیدی منعطفی منتقل شدند. مرحله نهایی ایجاد ارتباط الکتریکی در میان این سلولهاست تا بتوان انرژی تولید شده توسط آنها را ذخیره کرد.

افزودن قابلیت انعطاف به این سلولها حمل و نقل آنها را آسانتر خواهد کرد زیرا این سلولها را می توان مانند فرش لوله کرده و در وسایل حمل و نقل بار گیری کرد.

بر اساس گزارش رویترز، این تکنولوژی به زودی توسط شرکت Semprius در کارولینای شمالی به تولید انبوه خواهد رسید.

سلولهای خورشیدی در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت و بروز تغییرات آب و هوایی در در جه بالایی از تقاضا قرار گرفته است به همین دلیل بسیاری از شرکتهای الکترونیکی در تلاش برای گسترش این سلولها هستند.