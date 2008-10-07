ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه برای جلوگیری از بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مدیریت خطرپذیری بلایا در منطقه اکو که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و کشورهای شمال غربی وآسیای مرکزی شامل قزاقستان،قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، آذربایجان، سوریه ، عراق و ترکیه شدیدا در معرض حوادث طبیعی قرار دارند که در بسیاری از موارد این سوانح دستاوردهای توسعه را از بین برده و اغلب روند توسعه را مختل می کند.

وی افزود: این منطقه یکی از فعالترین مناطق جهان از لحاظ لرزه خیزی واقع شده و علاوه بر خسارات سنگین اثرات زیان آور زلزله بر توسعه پایدار و افزایش آسیب پذیری جوامع را تجربه می کند، آثار وپیامدهای این حوادث مرزها را نادیده گرفته و بخش های مختلفی از منطقه را فرا می گیرد.

معاون اول رئیس جمهورتصریح کرد: درمنطقه آسیا واقیانوسیه 91 درصد مرگ و میر ناشی ازسوانح طبیعی دنیا در قرن گذشته روی داده است و 49 درصد خسارات اقتصادی ناشی از این سوانح را می توان در این منطقه سراغ گرفت. بر اساس اطلاعات اخذ شده از بانک اطلاعات سوانح جهان از 15سال پیش تاکنون هر ساله به طور متوسط 41 هزار نفر در منطقه آسیا ، اقیانوسیه به علت حوادث وسوانح طبیعی کشته می شوند وبیش از 29 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار می آید. از سوی دیگر بیشترین افراد آسیب دیده در اثر سوانح در جهان در قاره آسیا حضور دارند که نسبت آنان حدود 89 درصد از کل افراد آسیب دیده و متاثر ازسوانح در جهان است.

داوودی ادامه داد: همکاریهای کشورهای منطقه می تواند نقش موثری در رفع نگرانیهای ناشی از سوانح طبیعی و بهره گیری از پتانسیل های موجود وگسترش روابط داشته باشد چنین همکاریهای اثرات مطلوبی بربرنامه های توسعه و رشد اقتصادی کشورها برجای خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران به علت قرار گرفتن بر روی کمربند لرزه خیز آلپ - هیمالیا تقریبا هر 5 سال شاهد یک زلزله 7 ریشتری یا بیشتر هستیم گفت : هر ساله 1300 نفر از مردم ما جان خود را در اثر حوادث طبیعی از دست می دهند و به منابع اقتصادی و رفاهی کشور ما بیش از هزار میلیارد ریال خسارت وارد می گردد که اثرات مستقیمی بر تولید ناخالص ملی کشور دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وقوع زلزله بم و خسارات جانی و مالی ناشی از آن ضمن اعلام مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای بین المللی به دلیل انجام کمک های انسان دوستانه تاکید کرد: طی دو سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف راهبرد بین المللی کاهش بلایا و دراجرای چارچوب سند هیوگو گامهای بلندی برداشته است بر این اساس کشور ما در زمره اولین کشورهایی بود که بلافاصله پس از اتمام کنفرانس جهای کاهش بلایا در شهر کوبه استان هیوگو ژاپن در سال 2005 اقدام به تاسیس دبیرخانه اجرایی مصوبات این کنفرانس نمود و درهمین راستا مجمع ملی کاهش خطرپذیری بلایا را به عنوان اتاق فکر سازمان مدیریت بحران کشور ایجاد کرد.

داوودی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت ارتقای همکاریهای منطقه ای وبین المللی برای کاهش خطر پذیری لرزه ای و ارائه تجربیات، دانشهای فنی وعملی با سایرکشورها به خصوص کشورهای منطقه را اعلام می نماید واطمینان دارد که ارتقای همکاریهای بین المللی با کشورهای آسیا تاثیر مثبتی بر کاهش خطرپذیری در مقابل سوانح منطقه خواهد داشت.

وی در ادامه فهرستی از نکات مهم را در ارتباط با آمادگی در مقابل حوادث که در برنامه پنجم توسعه کشور به تصویب رسیده است مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: بر این اعتقادیم که گسترش همکاریهای منطقه ای در قالب چنین همکاریهایی اثرات مثبتی در کاهش آسیب پذیری عمومی در مقابل حوادث خواهد داشت که برای آن چشم اندازی بسیار روشن تصور می کنیم.