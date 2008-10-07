کتابخانه های خراسان جنوبی از استانداردهای لازم بی بهره هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر بعد از ظهر امروز در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی با اشاره به اینکه کتابخانه های این استان هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستند، افزود: عدم جذابیت کتابخانه ‌ها، مجهز نبودن به کتب روز، استاندارد نبودن کتابخانه‌ ها، در دسترس نبودن شبکه اینترنت و قدیمی بودن منابع در کتابخانه‌ های استان از مهم‌ ترین مشکلات کتابخانه‌ های عمومی خراسان جنوبی است.

وی با بیان گزارشی در خصوص کتابخانه‌ های استان، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی با در اختیار داشتن 9 هزار مترمربع مساحت فضای کتابخانه در سطح کشور در رده سیزدهم و با حدود 11 هزار عضو در رده هفدهم کشور و با 24 کتابخانه در رده بیست و هشتم کشوری قرار دارد.

مطهری ‌فر از مساعدت و همکاری شهرداری و مسکن شهرسازی در امر گسترش و توسعه کتابخانه‌ های استان خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارداشت: در سه سال گذشته اعتبارات بهسازی فضاهای کتابخانه ‌های عمومی استان یک میلیارد و 962 میلیون ریال مصوب شد که مبلغ یک میلیارد و 243 میلیون ریال آن اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در سال 84 حدود 230 میلیون ریال از منابع استان در بخش تجهیزات کتابخانه ها هزینه شده است، افزود: در سال گذشته یک میلیارد و 889 میلیون ریال از منابع ملی در بخش تجهیزات کتابخانه‌ های عمومی هزینه شده است و در زمینه احداث و تکمیل کتابخانه‌ ها از سال 84 تاکنون بالغ به پنج میلیارد و 870 میلیون ریال اعتبار عمرانی هزینه شده است.

حسین افضلیان یادآورشد: با اجرای این پروژه‌ ها جمع زیربنای کتابخانه ‌های عمومی استان به دو هزار و 710 مترمربع افزایش می ‌یابد.

وی از توزیع 70 هزار جلد کتاب و بیش از 450 میلیون ریال یارانه در قالب بن و بالغ بر 140 عدد کارت الکترونیکی کتاب از سال 84 به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان خبر داد.